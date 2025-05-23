23.05.2025 12:40 Віталій Хіневич

Скільки ворожих мін за тиждень знищили сапери на Харківщині

З 15 по 21 травня включно піротехнічні підрозділи в Харківській області розмінували понад 223 га територій, виявили та знешкодили 2075 вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Протягом тижня зведені піротехнічні підрозділи обстежили понад 161 га сільгоспугідь, більше 9 кілометрів ліній електропередач, майже 2 кілометри ділянок газопроводу, 0,5 га акваторії, 6 об’єктів, а також розмінували 14 домоволодінь. Повторно підключили до електромережі 8555 абонентів.

Впродовж 21 травня піротехнічні підрозділи розмінували понад 38 га територій, більш як 31 га сільськогосподарських угідь, майже 2 кілометри ліній електропередач, майже 200 метрів газопроводів, понад 0,1 га акваторії, а також розмінували 2 об’єкти. Виявили та знешкодили 337 вибухонебезпечних предметів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу на Харківщині зафіксовані 3 пожежі спричинені ворожими обстрілами.