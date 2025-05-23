    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події За добу на Харківщині зафіксовані 3 пожежі спричинені ворожими обстрілами
23.05.2025  08:05   Віталій Хіневич

За добу на Харківщині зафіксовані 3 пожежі спричинені ворожими обстрілами

Протягом доби з 22 по 23 травня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 27 оперативних виїздів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
За добу на Харківщині зафіксовані 3 пожежі спричинені ворожими обстрілами в Харківському та Куп'янському  районах області.
 
Рано вранці російські війська завдали ударів БПЛА по селищу Печеніги Чугуївського району. За різними адресами виникли пожежі. Горять будівлі цивільних підприємств та автомобіль. За попередніми даними постраждала одна особа. Ліквідація пожеж триває.
 
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 101 одиницю вибухонебезпечних предметів.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
22.05 Надзвичайні події Брали 11 500 доларів США: СБУ блокувала на Харківщині спробу організації ще одного каналу втечі ухилянтів за кордон 22.05 Надзвичайні події У Харкові зловмисник вдарив по голові чоловіка та забрав телефон із документами 21.05 Надзвичайні події У Харкові викрито двох жінок, які збували психотропи
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 