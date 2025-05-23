23.05.2025 08:40 Віталій Хіневич

Окупанти обстрілювали населені пункти Харківської області

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Внаслідок обстрілів у сел. Печеніги постраждав 66-річний чоловік.

Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння:

2 КАБ;

5 БпЛА «Шахед»;

10 БпЛА «Герань-2»;

1 FPV-дрон;

1 БпЛА (тип уточнюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Чугуївському районі пошкоджено будівлю підприємства, 5 вантажних автомобілів;

у Куп'янському районі пошкоджено 17 приватних будинків, багатоквартирний будинок;

у Харківському районі пошкоджено приватний будинок.

Упродовж минулої доби зафіксовано 141 бойове зіткнення.

На Харківському напрямку ворог вісім разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Мала Шапківка та в бік Довгенького.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах Петропавлівки, Колісниківки, Кіндрашівки, Нової Кругляківки та в бік Піщаного.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу на Харківщині зафіксовані 3 пожежі спричинені ворожими обстрілами.