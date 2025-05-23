23.05.2025 08:40 Віталій Хіневич
Окупанти обстрілювали населені пункти Харківської області
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Харківської області.
Внаслідок обстрілів у сел. Печеніги постраждав 66-річний чоловік.
Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння:
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2 КАБ;
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5 БпЛА «Шахед»;
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10 БпЛА «Герань-2»;
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1 FPV-дрон;
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1 БпЛА (тип уточнюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
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у Чугуївському районі пошкоджено будівлю підприємства, 5 вантажних автомобілів;
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у Куп'янському районі пошкоджено 17 приватних будинків, багатоквартирний будинок;
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у Харківському районі пошкоджено приватний будинок.
Упродовж минулої доби зафіксовано 141 бойове зіткнення.
На Харківському напрямку ворог вісім разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Мала Шапківка та в бік Довгенького.
На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах Петропавлівки, Колісниківки, Кіндрашівки, Нової Кругляківки та в бік Піщаного.
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писав, що за добу на Харківщині зафіксовані 3 пожежі
спричинені ворожими обстрілами.
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