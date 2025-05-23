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23.05.2025  08:40   Віталій Хіневич

Окупанти обстрілювали населені пункти Харківської області

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Харківської області.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Внаслідок обстрілів у сел. Печеніги постраждав 66-річний чоловік.
 
Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння: 
 
  • 2 КАБ;
  • 5 БпЛА «Шахед»;
  • 10 БпЛА «Герань-2»;
  • 1 FPV-дрон;
  • 1 БпЛА (тип уточнюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
 
  • у Чугуївському районі пошкоджено будівлю підприємства, 5 вантажних автомобілів;
  • у Куп'янському районі пошкоджено 17 приватних будинків, багатоквартирний будинок;
  • у Харківському районі пошкоджено приватний будинок.
Упродовж минулої доби зафіксовано 141 бойове зіткнення. 
 
На Харківському напрямку ворог вісім разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Мала Шапківка та в бік Довгенького.
 
На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах Петропавлівки, Колісниківки, Кіндрашівки, Нової Кругляківки та в бік Піщаного.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу на Харківщині зафіксовані 3 пожежі спричинені ворожими обстрілами.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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