23.05.2025 09:20 Віталій Хіневич

Який радіаційний фон в Харкові та області на 23 травня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 23 травня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків - 12

Золочів - 15

Богодухів - 12

Коломак - 11

Великий Бурлук - 10

Печеніги - 11

Слобожанське - 10

Куп’янськ - 14

Берестин - 11

Лозова - 11

Ізюм - 10

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації в Харкові та області на 22 травня 2025 року.