Який радіаційний фон в Харкові та області на 23 травня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 23 травня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.
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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації в Харкові та області на 22 травня 2025 року.
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Фінансові питання вийдуть на перший план – будьте уважні з витратами та доходами. День підходить для аналізу фінансів, але не для серйозних рішень або великих покупок.
У Харкові хмари закриють небо вже вранці та протримаються увесь день, і тільки ввечері почнуть повільно розсіюватися. Без опадів.
Із 2018 року 23 травня відзначається День морської піхоти України.
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