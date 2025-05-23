23.05.2025 09:50 Віталій Хіневич

Правоохоронці показали наслідки обстрілів Харківської області

Під ударами окупантів перебували Куп’янський, Харківський та Чугуївський райони. Проти мирного населення росіяни застосували керовані авіабомби, РСЗВ та БпЛА.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

У Чугуївському районі БпЛА влучили в приміщення підприємства. Пошкоджені будівлі установи та автомобілі.

Вранці 23 травня у селищі Печеніги через ворожі удари БпЛА дістав поранення чоловік 1959 року народження.

22 травня поліцейські здійснили 50 оглядів місць подій та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за 28 кримінальними провадженнями, пов’язаними зі збройною агресією російської федерації.

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну слідчі Харківщини внесли до ЄРДР відомості щодо 24 774 воєнних злочинів, скоєних на території області.

«Триває евакуація з населених пунктів, що зазнають постійних обстрілів і в яких оголошено обов’язкову евакуацію. 22 травня з Куп’янського району евакуйовані сім людей.

Усі, хто бажає виїхати з небезпечних районів, можуть звернутися до поліції за телефоном 102», - йдеться у повідомленні.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу на Харківщині зафіксовані 3 пожежі спричинені ворожими обстрілами.