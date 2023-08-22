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22.08.2023  16:35   Дмитро Колонєй

Падіння цін на яйця продовжується

Про це свідчить Держстат та цінники у супермаркетах.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Новини Live , курячі яйця продовжують дешевшати. 
 
За даними Держстату, у липні середня споживча вартість яєць знизилась на 8% — до 38,99 гривні за десяток. Тоді як у червні коштували щонайменше 42,39 гривні.
 
Цінники деяких яєць зменшилися за місяць більш ніж на десять гривень.
 
  • Продукція торгової марки "Квочка" знизилася з 55,05 до 46,00 гривні за десяток.
  • Марка "Ясенсвіт" подешевшала із 57,90 до 45,34 гривні за десяток.
  • Вартість за 30 штук цієї ж марки яєць впала зі 170,16 до 135,10 гривні.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, як восени 2022 року вартість яєць побила рекорди, досягнувши позначки у 70-80 грн за десяток. Це пов'язували зі зменшенням поголів'я курей на тлі війни, тимчасовою окупацією деяких територій, подорожчанням електроенергії.
 
 
Источник:   Новини Live
 Тэги:  ціни, яйця
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