22.08.2023 16:35 Дмитро Колонєй

Падіння цін на яйця продовжується

Про це свідчить Держстат та цінники у супермаркетах.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Новини Live , курячі яйця продовжують дешевшати.

За даними Держстату, у липні середня споживча вартість яєць знизилась на 8% — до 38,99 гривні за десяток. Тоді як у червні коштували щонайменше 42,39 гривні.

Читайте також: В Україні стрімко дорожчає хліб

Цінники деяких яєць зменшилися за місяць більш ніж на десять гривень.

Продукція торгової марки "Квочка" знизилася з 55,05 до 46,00 гривні за десяток.

Марка "Ясенсвіт" подешевшала із 57,90 до 45,34 гривні за десяток.

Вартість за 30 штук цієї ж марки яєць впала зі 170,16 до 135,10 гривні.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, як восени 2022 року вартість яєць побила рекорди , досягнувши позначки у 70-80 грн за десяток. Це пов'язували зі зменшенням поголів'я курей на тлі війни, тимчасовою окупацією деяких територій, подорожчанням електроенергії.