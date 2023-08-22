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22.08.2023  16:07   Дмитро Колонєй

Потрійна ДТП: через непоступливого водія у харківську лікарню потрапили три жінки

Харківські правоохоронці розслідують обставини аварії, яка сталася на Новій Баварії.

ДТП Харків: Потрапили у лікарню три жінки після потрійної аварі ВАЗ 2101, ВАЗ 21214 та Chevrolet Captiva
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, 22 серпня 2023 року близько 8:50 по вулиці Маковського 54-річний водій ВАЗ 2101 з причепом, виїжджаючи з другорядної дороги, не надав переваги у русі автомобілю ВАЗ 21214 під керуванням 52-річного чоловіка, який рухався головною дорогою. 
 
Після зіткнення “ВАЗ 21214” по інерції зіштовхнувся з автомобілем “Chevrolet Captiva”, що рухався у зустрічному напрямку. Внаслідок ДТП травмувались три жінки 35 і 44 років - пасажири автомобіля ВАЗ-21214.
Інформація про подію зареєстрована у Єдиному обліку.
 
ДТП Харків: Потрапили у лікарню три жінки після потрійної аварі ВАЗ 2101, ВАЗ 21214 та Chevrolet Captiva
 
ДТП Харків: Потрапили у лікарню три жінки після потрійної аварі ВАЗ 2101, ВАЗ 21214 та Chevrolet Captiva
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про смертельну ДТП -  водій на зустрічці погубив дитину та чоловіка у передмісті Харкова.
 
Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  дтп, аварія, харків
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