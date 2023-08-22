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22.08.2023  15:31   Дмитро Колонєй

Комунальники прибирають більше ста гектарів паркових зон Харкова

Про роботи, які виконують працівники підприємства, розповіли у КП «Об’єднання парків культури та відпочинку Харкова».

Прибирають більше ста гектарів паркових зон Харкова комунальники
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Об’єднання парків культури та відпочинку м. Харкова» щодня приводять до ладу території шести парків загальною площею 117 га:
  • вивозять звідти сміття (за минулий тиждень вивезл понад 79 куб. м сміття),
  • косять газони,
  • обрізають дерева,
  • миють урни,
  • прополюють клумби тощо.
Прибирають більше ста гектарів паркових зон Харкова комунальники
 
«Просимо харківʼян і гостей міста підтримувати чистоту під час прогулянки в парках. Це полегшить роботу наших працівників», - зазначили на підприємстві.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  комунальники, парки, харків, прибрання
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