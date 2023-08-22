22.08.2023 15:31 Дмитро Колонєй

Комунальники прибирають більше ста гектарів паркових зон Харкова

Про роботи, які виконують працівники підприємства, розповіли у КП «Об’єднання парків культури та відпочинку Харкова».

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Об’єднання парків культури та відпочинку м. Харкова» щодня приводять до ладу території шести парків загальною площею 117 га:

вивозять звідти сміття (за минулий тиждень вивезл понад 79 куб. м сміття),

косять газони,

обрізають дерева,

миють урни,

прополюють клумби тощо.

«Просимо харківʼян і гостей міста підтримувати чистоту під час прогулянки в парках. Це полегшить роботу наших працівників», - зазначили на підприємстві.