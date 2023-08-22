22.08.2023 15:01 Рита Парфенова

У Харкові нагадали про мінну небезпеку від час урочистих заходів до Дня міста

Харків'ян закликають дотримуватися правил безпеки в умовах воєнного стану.



Фото: ХМР

Як повідомляє РЕДПОСТ , у КП «Ритуал» нагадали, що на деяких кладовищах міста діє мінна небезпека. А саме:

на Польський меморіалі жертвам тоталітаризму,

кладовище №17 (вул. Курочкіна Гора, 1),

кладовище №15 (вул. Володі Дубініна)

кладовище №13 (вул. Пушкінська, 108).

Вхід на них - заборонений!

Також харків’ян просять уникати скупчень людей у пам’ятних місцях, на меморіалах та Алеях слави. В умовах воєнного стану це особливо небезпечно напередодні Дня міста та Дня Незалежності України.



Детальну інформацію щодо роботи кладовищ та ритуальних послуг можна отримати за тел.: 16-40, (057) 712-10-34, а також на офіційних сторінках КП «Ритуал» у соціальних мережах.