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22.08.2023  15:01   Рита Парфенова

У Харкові нагадали про мінну небезпеку від час урочистих заходів до Дня міста

Харків'ян закликають дотримуватися правил безпеки в умовах воєнного стану.


Фото: ХМР
Як повідомляє РЕДПОСТ, у КП «Ритуал» нагадали, що на деяких кладовищах міста діє мінна небезпека.  А  саме:
  • на Польський меморіалі жертвам тоталітаризму,
  • кладовище №17 (вул. Курочкіна Гора, 1),
  • кладовище №15 (вул. Володі Дубініна)
  • кладовище №13 (вул. Пушкінська, 108).
Вхід на них - заборонений!

Також харків’ян просять уникати скупчень людей у пам’ятних місцях, на меморіалах та Алеях слави. В умовах воєнного стану це особливо небезпечно напередодні Дня міста та Дня Незалежності України.

Детальну інформацію щодо роботи кладовищ та ритуальних послуг можна отримати за тел.: 16-40, (057) 712-10-34, а також на офіційних сторінках КП «Ритуал» у соціальних мережах.

 

Источник:   ХМР
 Тэги:  безпека, харків
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