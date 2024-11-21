21.11.2024 18:44 Дмитро Колонєй

В Україні посилили безпеку дітей у школах

Відповідні зміни у законодавство внесли парламентарії України.



В Україні посилили безпеку дітей у школах



Як повідомляє РЕДПОСТ , народні обранці ухвалили у першому читанні законопроєкт № 11543 «Про внесення змін до Закону України «Про повну загальну середню освіту» щодо запровадження заходів безпеки в закладах загальної середньої освіти».

Що саме зміниться та чому це важливо саме зараз?

У школах запровадять правила перебування на території та приміщеннях, розроблені з урахуванням особливостей кожного регіону та закладу.

Визначатимуться межі шкільної території, що дозволить встановити правила перебування для сторонніх осіб на території та застосовувати заходи для громадян, які їх порушують.

Заклади середньої освіти облаштовуватимуть засобами термінового виклику поліції.

Пропонується заборонити перебування на території та в приміщенні закладу освіти осіб, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння. Також доступ буде заборонений громадянам, які мають при собі небезпечні предмети та речовини.

До охорони закладів освіти не зможуть залучати осіб, які мають непогашену судимість, або були визнані винними у насильстві або булінгу.

Усі запропоновані у проєкті закону заходи дозволять створити безпечне освітнє середовище для кожної дитини, що важливо як у час повномасштабної війни, так і після її завершення.