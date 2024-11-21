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21.11.2024  18:44   Дмитро Колонєй

В Україні посилили безпеку дітей у школах

Відповідні зміни у законодавство внесли парламентарії України.


В Україні посилили безпеку дітей у школах
Як повідомляє РЕДПОСТ, народні обранці ухвалили у першому читанні законопроєкт № 11543 «Про внесення змін до Закону України «Про повну загальну середню освіту» щодо запровадження заходів безпеки в закладах загальної середньої освіти». 
 

Що саме зміниться та чому це важливо саме зараз?  

 
  • У школах запровадять правила перебування на території та приміщеннях, розроблені з урахуванням особливостей кожного регіону та закладу. 
  • Визначатимуться межі шкільної території, що дозволить встановити правила перебування для сторонніх осіб на території та застосовувати заходи для громадян, які їх порушують. 
  • Заклади середньої освіти облаштовуватимуть засобами термінового виклику поліції. 
  • Пропонується заборонити перебування на території та в приміщенні закладу освіти осіб, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння. Також доступ буде заборонений громадянам, які мають при собі небезпечні предмети та речовини. 
  • До охорони закладів освіти не зможуть залучати осіб, які мають непогашену судимість, або були визнані винними у насильстві або булінгу.
 
Усі запропоновані у проєкті закону заходи дозволять створити безпечне освітнє середовище для кожної дитини, що важливо як у час повномасштабної війни, так і після її завершення. 
 
Нагадаємо раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові розглянуть можливість додаткової мотивації вчителів.
 
Тэги:  діти, безпека, навчання, школа
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