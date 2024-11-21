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21.11.2024  19:19   Дмитро Колонєй

Відключення електрики на Харківщині: чи будуть вони у п'ятницю

Енергетики поінформвали чи вимикатимуть електроенергію на Харківщині 22 листопада 2024 року.


Відключення електрики на Харківщині: чи будуть вони у п'ятницю
Як повідомляє РЕДПОСТ, енергетики інформують мешканців Харківщини, що 22 листопада 2024 року, у області з 06:00 до 22:00 буде застосовуватися графік погодинних відключень.
 
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Причина тимчасового запровадження обмежень в енергосистемі України — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада 2024 року.
 
Енергетики працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.
 
Нагадуємо раніше РЕДПОСТ наводив графіки віключень електрики у Харкові та області.
 

 

Тэги:  відключення, світло, харків
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