21.11.2024 19:19 Дмитро Колонєй

Відключення електрики на Харківщині: чи будуть вони у п'ятницю

Енергетики поінформвали чи вимикатимуть електроенергію на Харківщині 22 листопада 2024 року.



Відключення електрики на Харківщині: чи будуть вони у п'ятницю



Як повідомляє РЕДПОСТ , енергетики інформують мешканців Харківщини, що 22 листопада 2024 року, у області з 06:00 до 22:00 буде застосовуватися графік погодинних відключень.

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Причина тимчасового запровадження обмежень в енергосистемі України — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада 2024 року.

Енергетики працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.