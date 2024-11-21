21.11.2024 18:11 Дмитро Колонєй

Я би дуже хотів, щоб молодь уже сьогодні була у політичній системі влади - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов під час зустрічі зі студентами закликав молодих містян брати активну участь у суспільно-політичному житті.



Я би дуже хотів, щоб молодь уже сьогодні була у політичній системі влади - Ігор Терехов



Як овідомляє РЕДПОСТ , мер Харкова Ігор Терехов обговорив зі студентами перспективи розвитку молодіжної політики в регіоні, наголосивши, що залучення молоді до управління містом і країною є головним елементом розбудови сучасного суспільства. Ігор Терехов підкреслив, що молоде покоління має не лише право, але й обов’язок впливати на рішення, які формуватимуть майбутнє.

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«Не чекаючи післявоєнного часу, я би дуже хотів, щоб молодь уже сьогодні була поряд з нами - у політичній системі влади. І не лише в місті чи регіоні, а й на державному рівні. Це надзвичайно важливо. Ми ж пам’ятаємо, що Харків неодноразово страждав від відсутності потужного лобі на державному рівні, і це відчували всі», - зазначив мер.

Ігор Терехов закликав молодь долучатися до ініціатив міської влади, пропонувати і реалізовувати ідеї, які допоможуть Харкову стати кращим.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що в рамках проєкту Європейської економічної комісії ООН «UN4Ukrainian Cities» презентована економічна стратегія Харкова, розроблена під керівництвом Фундації Нормана Фостера.