21.11.2024 17:55 Віталій Хіневич

Залізничне сполучення Харкова: Укрзалізниця розповіла про призначення нових поїздів

З 15 грудня додасться 5 нових рейсів до гір, 3 до Харкова, а час у дорозі для цілих 38 поїздів буде зменшено.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрзалізницю.

Таким чином:

Поїзд № 33/34 Кривий Ріг – Ясіня — нове додаткове сполучення, яке суттєво покращує транспортне сполучення між Кривим Рогом, Львовом та популярними туристичними напрямками в Карпатах (Яремче, Татарів-Буковель, Ворохта та Ясіня).

Поїзд № 61/62 Дніпро – Рахів (через день) — це нове сполучення дозволить істотно збільшити пропозицію місць для пасажирів, які подорожують із Придніпров’я до Львова та Карпат.

Поїзд № 83/84 Київ – Солотвино (через день) — оптимізація наявного рухомого складу дозволить збільшити на 50% пропозицію місць для поїздок із Києва до Славська та Закарпаття.

Поїзд № 125/126-129/130 Полтава, Кременчук – Ужгород (через день) — новий маршрут, що додатково поєднає Полтавщину зі Славськом та Закарпаттям.

Поїзд № 145/146 Харків – Чернівці (через день) — нове сполучення надасть жителям Слобожанщини можливість дістатися Буковини.

Поїзд № 165/166 Харків – Черкаси (через день) — нове сполучення забезпечить зручніший транспортний зв'язок для мешканців Харкова, Дніпра, Черкас та низки інших станцій нового маршруту.

Новий регіональний поїзд № 823/824 Харків – Дніпро – розширить наявні варіанти доїзду між двома мільйонниками.

Також покращується та розвивається існуюче сполучення:

Поїзд № 39/40 Запоріжжя – Солотвино тепер відправлятиметься із Запоріжжя о 16:17 (замість 7:12), що дозволить мешканцям міста проводити більше часу в дорозі вночі, вивільняючи день для інших важливих задач.

Маршрут поїзда № 85/86 Запоріжжя – Львів подовжено до станції Рахів, що розширить доступ жителів Запоріжжя, Дніпра, Вінниці, Жмеринки, Хмельницького, Тернополя до рекреаційних зон Карпат.

Маршрут поїзда № 105/106 (205/206) Одеса – Київ у пікові періоди може бути подовжений до Харкова.

Поїзд №113/114 Львів – Харків курсуватиме щоденно, що дасть Поліссю та Волині щоденне сполучення з Сумами та Харковим. Цей рейс також подовжиться до Івано-Франківська у пікові періоди.

Поїзд № 133/134 Київ – Рахів курсуватиме щоденно.

Скорочується час в дорозі деяким поїздам завдяки ремонтам інфраструктури. Серед них:

Поїзд №13/14 Київ – Солотвино пришвидшений на 1 год. 9 хв;

Поїзд №55/56 Київ – Рахів пришвидшений на 57 хв. з Києва до Рахова;

Поїзд №45/46 Ужгород – Харків пришвидшений на 51 хв. із Ужгорода до Харкова;

Поїзд №39/40 Запоріжжя – Солотвино пришвидшений на 45 хв. із Запоріжжя до Солотвина, на 42 хв. із Солотвина до Запоріжжя;

Поїзд № 3/4 Запоріжжя – Ужгород пришвидшений на 41 хв. із Ужгорода до Запоріжжя.

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