21.11.2024 17:15 Віталій Хіневич

Можливість додаткової мотивації вчителів розглянуть у Харкові

З ідею створення заохочувальних програм для педагогів виступила одна зі студенток Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди від час спілкування з міським головою Ігорем Тереховим.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Мер розповів, що вчителі, які працюють офлайн у метрошколі та підземній школі, вже отримують надбавки, втім, міська влада готова розглянути й інші пропозиції, які могли б додатково мотивувати вчителів.

Також Ігор Терехов зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення рф за власним бажанням звільнилося 7% вчителів харківських шкіл, які, здебільшого, переїхали закордон. Водночас значна частина педагогів продовжує працювати дистанційно.

«Ми платимо заробітну плату всім - тим, хто працює і офлайн, і онлайн», - наголосив мер.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що створення « енергетичного острова » дозволить забезпечити Харків, у якому мешкають близько 1,2 млн осіб, сталим наданням комунальних послуг.