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21.11.2024  17:15   Віталій Хіневич

Можливість додаткової мотивації вчителів розглянуть у Харкові

З ідею створення заохочувальних програм для педагогів виступила одна зі студенток Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди від час спілкування з міським головою Ігорем Тереховим.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Мер розповів, що вчителі, які працюють офлайн у метрошколі та підземній школі, вже отримують надбавки, втім, міська влада готова розглянути й інші пропозиції, які могли б додатково мотивувати вчителів. 
 
Також Ігор Терехов зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення рф за власним бажанням звільнилося 7% вчителів харківських шкіл, які, здебільшого, переїхали закордон. Водночас значна частина педагогів продовжує працювати дистанційно. 
 
«Ми платимо заробітну плату всім - тим, хто працює і офлайн, і онлайн», - наголосив мер.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що створення «енергетичного острова» дозволить забезпечити Харків, у якому мешкають близько 1,2 млн осіб, сталим наданням комунальних послуг.
 
Тэги:  харків, освіта
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