22.08.2023 14:33

Енергетики повернули світло у прифронтові села Харківщини

Фахівці Великобурлуцького району електричних мереж (РЕМ) відновили електропостачання після обстрілів у Куп'янському районі.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ "Харківобленерго", заживлено 250 точок обліку у селах Митрофанівка, Петро-Іванівка, Нововасилівка та Рідкодуб Дворічанської селищної громади.



"На жаль, в зоні обслуговування нашого РЕМ енергетикам постійно доводиться відновлювати електропостачання після обстрілів. У села Дворічанської громади на такі ремонти ми виїжджаємо 2-3 рази на тиждень. Цього разу після обстрілів у суботу та неділю знову були пошкоджені дроти та зруйнована ізоляція, але нам вдалося виконати ремонт і повернути електрику до цих населених пунктів", - розповів начальник Великобурлуцького РЕМ Євгеній Кривошеєв,



За його словами, енергетики сподіваються, що найближчим часом також буде відновлено електропостачання у селах Кутьківка та Касянівка цієї ж територіальної громади.