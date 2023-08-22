Енергетики повернули світло у прифронтові села Харківщини

Фахівці Великобурлуцького району електричних мереж (РЕМ) відновили електропостачання після обстрілів у Куп'янському районі.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ "Харківобленерго", заживлено 250 точок обліку у селах Митрофанівка, Петро-Іванівка, Нововасилівка та Рідкодуб Дворічанської селищної громади.
"На жаль, в зоні обслуговування нашого РЕМ енергетикам постійно доводиться відновлювати електропостачання після обстрілів. У села Дворічанської громади на такі ремонти ми виїжджаємо 2-3 рази на тиждень. Цього разу після обстрілів у суботу та неділю знову були пошкоджені дроти та зруйнована ізоляція, але нам вдалося виконати ремонт і повернути електрику до цих населених пунктів", - розповів начальник Великобурлуцького РЕМ Євгеній Кривошеєв,
За його словами, енергетики сподіваються, що найближчим часом також буде відновлено електропостачання у селах Кутьківка та Касянівка цієї ж територіальної громади.
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