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22.08.2023  14:33   

Енергетики повернули світло у прифронтові села Харківщини

Фахівці Великобурлуцького району електричних мереж (РЕМ) відновили електропостачання після обстрілів у Куп'янському районі.

У Дворічанській громаді Харківської області відновили світло після обстрілів

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ "Харківобленерго", заживлено 250 точок обліку у селах Митрофанівка, Петро-Іванівка, Нововасилівка та Рідкодуб Дворічанської селищної громади.

"На жаль, в зоні обслуговування нашого РЕМ енергетикам постійно доводиться відновлювати електропостачання після обстрілів. У села Дворічанської громади на такі ремонти ми виїжджаємо 2-3 рази на тиждень. Цього разу після обстрілів у суботу та неділю знову були пошкоджені дроти та зруйнована ізоляція, але нам вдалося виконати ремонт і повернути електрику до цих населених пунктів", - розповів начальник Великобурлуцького РЕМ Євгеній Кривошеєв,

За його словами, енергетики сподіваються, що найближчим часом також буде відновлено електропостачання у селах Кутьківка та Касянівка цієї ж територіальної громади.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у центрі Харкова замінили водопровід часів Другої світової.

 

Тэги:  енергопостачання, світло, харків
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