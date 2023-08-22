22.08.2023 13:59 Рита Парфенова

На Харківщині пройшла Ліга Юних Волонтерів: відео, фото

Дводенний курс для юних волонтерів під назвою "Ліга Юних Волонтерів" відбувся під Харковом.





Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на організаторів курсу – Благодійний фонд "Спілка волонтерів Харкова", дводенне навчання пройшло у звільненому від окупації селі Хотімля Старосалтівської громади з 16 по 18 серпня 2023 року.



У заходах взяли участь 22 дитини віком від 10 до 17 років, які навчалися основам волонтерської діяльності та активно долучилися до практичних заходів.



Протягом курсу діти здобули навички плетіння маскувальних сіток, приготування їжі без газу та електроенергії, роздачі гуманітарної допомоги, а також ознайомилися з основами волонтерської діяльності. ожен юний волонтер отримав атестат, який підтверджує їх участь та успішне виконання завдань.



Благодійний фонд "Спілка волонтерів Харкова" пишається участю юних волонтерів у проекті "Ліга Юних Волонтерів" та прагне надавати їм можливість в усіх населених пунктах навчатися та допомагати спільноті.



Докладніше про події та інші проекти фонду можна дізнатися на офіційному сайті: spilkavolonteriv.com

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові знову запрацювала послуга "Інватаксі".

Источник: Спілка волонтерів Харкова

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