21.08.2023 18:22 Дмитро Колонєй
У Харкові знову запрацювала послуга "Інватаксі"
Про відновлення транспортної соціальної послуги поінформували у Департаменті соцполітики Харкова.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Департамент соціальної політики, у Харкові відновили послугу "Інватаксі"
, яка надається тільки особам з інвалідністю I та II груп з ураженням опорно-рухового апарату, які пересуваються на колісних кріслах.
Реєстрація клієнтів, робота диспетчерської служби та координація роботи з надання транспортних послуг здійснюється відділом розвитку соціальних послуг Управління з соціальних питань, який працює за адресою: вул. Валентинівська, 23-г, каб. 51 (прийомний день - вівторок). Телефон для довідок: +38 (067) 572-31-05.
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