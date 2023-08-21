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21.08.2023  18:22   Дмитро Колонєй

У Харкові знову запрацювала послуга "Інватаксі"

Про відновлення транспортної соціальної послуги поінформували у Департаменті соцполітики Харкова.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент соціальної політики, у Харкові відновили послугу "Інватаксі", яка надається тільки особам з інвалідністю I та II груп з ураженням опорно-рухового апарату, які пересуваються на колісних кріслах.
 
Реєстрація клієнтів, робота диспетчерської служби та координація роботи з надання транспортних послуг здійснюється відділом розвитку соціальних послуг Управління з соціальних питань, який працює за адресою: вул. Валентинівська, 23-г, каб. 51 (прийомний день - вівторок). Телефон для довідок: +38 (067) 572-31-05. 
 
Тэги:  допомога, інватаксі, харків
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