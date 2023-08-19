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19.08.2023  21:08   Дмитро Колонєй

ВПО з Харківщини можуть розраховувати на виплату у 6600 гривень: хто саме

Українцям з Харківщини та ще 7 областей виплатять нову грошову допомогу.


ВПО з Харківщини можуть розраховувати на виплату у 6600 гривень: хто саме
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Технофан, Міжнародна організація ACTED надасть українцям матеріальну допомогу у розмірі 6600 гривень на кожного члена сім’ї.
 
Варто підкреслити, що не всі громадяни України можуть претендувати на цю грошову допомогу.
 

ВПО з яких областей можуть отримати фінансову допомогу 

 
  • Донецьк,
  • Луганськ,
  • Харківська,
  • Сумська,
  • Чернігівська,
  • Миколаївська,
  • Запорізька,
  • Херсонська.

За яких умов надається виплата

 
Сім’я повинна належати до однієї з вразливих груп:
 
  • Один із батьків (батько або мати) самостійно виховує дитину/дітей;
  • Люди віком від 60 років;
  • У сім’ї є особи з інвалідністю, які потребують догляду;
  • Сім’я багатодітна або в сім’ї є діти віком до одного року;
  • Є вагітні та жінки, що годують;
  • Внаслідок бойових дій будинок був повністю або частково зруйнований.

Що потрібно зробити для отримання

  • Подати заявку на реєстрацію за телефоном 0 800 33 69 36.Телефонувати можна з понеділка по п’ятницю з 9 до 16 години.

 

 

Источник:   Технофан
 Тэги:  допомога, виплата, харків, впо
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