19.08.2023 21:08 Дмитро Колонєй
ВПО з Харківщини можуть розраховувати на виплату у 6600 гривень: хто саме
Українцям з Харківщини та ще 7 областей виплатять нову грошову допомогу.
ВПО з Харківщини можуть розраховувати на виплату у 6600 гривень: хто саме
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Технофан, Міжнародна організація ACTED надасть українцям матеріальну допомогу у розмірі 6600 гривень на кожного члена сім’ї.
Варто підкреслити, що не всі громадяни України можуть претендувати на цю грошову допомогу.
ВПО з яких областей можуть отримати фінансову допомогу
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Донецьк,
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Луганськ,
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Харківська,
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Сумська,
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Чернігівська,
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Миколаївська,
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Запорізька,
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Херсонська.
За яких умов надається виплата
Сім’я повинна належати до однієї з вразливих груп:
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Один із батьків (батько або мати) самостійно виховує дитину/дітей;
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Люди віком від 60 років;
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У сім’ї є особи з інвалідністю, які потребують догляду;
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Сім’я багатодітна або в сім’ї є діти віком до одного року;
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Є вагітні та жінки, що годують;
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Внаслідок бойових дій будинок був повністю або частково зруйнований.
Що потрібно зробити для отримання
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Подати заявку на реєстрацію за телефоном 0 800 33 69 36.Телефонувати можна з понеділка по п’ятницю з 9 до 16 години.
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