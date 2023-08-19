19.08.2023 21:08 Дмитро Колонєй

ВПО з Харківщини можуть розраховувати на виплату у 6600 гривень: хто саме

Українцям з Харківщини та ще 7 областей виплатять нову грошову допомогу.



ВПО з Харківщини можуть розраховувати на виплату у 6600 гривень: хто саме



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Технофан, Міжнародна організація ACTED надасть українцям матеріальну допомогу у розмірі 6600 гривень на кожного члена сім’ї.

Варто підкреслити, що не всі громадяни України можуть претендувати на цю грошову допомогу.

ВПО з яких областей можуть отримати фінансову допомогу

Донецьк,

Луганськ,

Харківська,

Сумська,

Чернігівська,

Миколаївська,

Запорізька,

Херсонська.

За яких умов надається виплата

Сім’я повинна належати до однієї з вразливих груп:

Один із батьків (батько або мати) самостійно виховує дитину/дітей;

Люди віком від 60 років;

У сім’ї є особи з інвалідністю, які потребують догляду;

Сім’я багатодітна або в сім’ї є діти віком до одного року;

Є вагітні та жінки, що годують;

Внаслідок бойових дій будинок був повністю або частково зруйнований.

Що потрібно зробити для отримання

Подати заявку на реєстрацію за телефоном 0 800 33 69 36.Телефонувати можна з понеділка по п’ятницю з 9 до 16 години.