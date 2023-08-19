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19.08.2023  20:07   Дмитро Колонєй

Загарбники обстріляли сім селищ Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 19 серпня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Обстріляли сім селищ Харківщини окупанти
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
 
  • На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли 4 населених пунктів Харківщини: Вільча, Лошакове, Гатище, Охримівка.
  • На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали 3 населених пункти Харківщини: Кучерівка, Петропавлівка, Кислівка.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 19 серпня 2023 року.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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