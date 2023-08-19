Загарбники обстріляли сім селищ Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 19 серпня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 19 серпня 2023 року.
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