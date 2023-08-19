19.08.2023 19:36 Дмитро Колонєй
В Україні стрімко дорожчає хліб
У якій мірі та чому зростає один з стратегічних продуктів.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Agro News, у серпні рекордно подорожчав хліб. У порівнянні з минулим місяцем, вартість деяких сортів хліба зросла на 5 гривень. Те, що ціни на хліб зростатимуть, експерти прогнозували ще навесні. Зокрема, подорожчання буде поступовим, але стабільним – по 0,5-1% на місяць.
Ціни на хліб
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Середня вартість 500-грамового батона “Київський нарізний” у супермаркетах становить 25,72 грн. Батон “Румянець” нарізний продається по 21,80 за 450 г.
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Найбільше зросли ціни на 300-грамовий буханець житнього хліба “Riga Бородиновський” – із середніх 30,90 грн до 35,40 грн.
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Знизилася ціна на житній “Український Московський” хліб – з 37,90 грн до 32,70 грн.
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За місяць не змінилася ціна на пшеничний хліб “Цар Хліб нарізка”. Середня вартість товару становить 32,96 грн.
Чому дорожчає хліб
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нестача сировини для випікання хліба.
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зростання собівартості вирощування зернових культур із початком війни, а відпускна ціна зерна падає.
Прогноз
Незважаючи на те, що зерна зараз в Україні з надлишком, наступного року багато аграріїв не захочуть сіяти врожай. Тим більше, що за закритого транзиту в інші країни, українське зерно неможливо реалізувати, і його вирощування стало нерентабельним.
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