19.08.2023 19:36 Дмитро Колонєй

В Україні стрімко дорожчає хліб

У якій мірі та чому зростає один з стратегічних продуктів.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Agro News, у серпні рекордно подорожчав хліб. У порівнянні з минулим місяцем, вартість деяких сортів хліба зросла на 5 гривень. Те, що ціни на хліб зростатимуть, експерти прогнозували ще навесні. Зокрема, подорожчання буде поступовим, але стабільним – по 0,5-1% на місяць.

Ціни на хліб

Середня вартість 500-грамового батона “Київський нарізний” у супермаркетах становить 25,72 грн. Батон “Румянець” нарізний продається по 21,80 за 450 г.

Найбільше зросли ціни на 300-грамовий буханець житнього хліба “Riga Бородиновський” – із середніх 30,90 грн до 35,40 грн.

Знизилася ціна на житній “Український Московський” хліб – з 37,90 грн до 32,70 грн.

За місяць не змінилася ціна на пшеничний хліб “Цар Хліб нарізка”. Середня вартість товару становить 32,96 грн.

Чому дорожчає хліб

нестача сировини для випікання хліба.

зростання собівартості вирощування зернових культур із початком війни, а відпускна ціна зерна падає.

Прогноз

Незважаючи на те, що зерна зараз в Україні з надлишком, наступного року багато аграріїв не захочуть сіяти врожай. Тим більше, що за закритого транзиту в інші країни, українське зерно неможливо реалізувати, і його вирощування стало нерентабельним.