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19.08.2023  19:04   Дмитро Колонєй

Рятувальники гасили будинки, які спалахнули через обстріл

На Харківщині ліквідували дві пожежі, спричинені ворогом.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ ДСНС, 19 серпня 2023 року о 12:45 окупанти вдарили по будинкам цивільного населення с. Колісниківка Куп’янського району. З важкої артилерії вони обстрілували приватний сектор. Загорілась господарча споруда.
 
 
До місця події виїхали рятувальники 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини. 10 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки ДСНС. Існувала постійна загроза повторних ударів. Проте вогнеборці не припиняли героїчно виконувати свої обов’язки. О 13:20 вони взяли розповсюдження вогню під свій контроль та о 13:45 повністю ліквідували всі осередки горіння.
 
 
Друга пожежа виникла о 13:20 в м. Куп’янськ. На відкритій території горіла трава на площі 4000 кв.м. До місця події виїхали рятувальники 14-ї та 44-ї пожежно-рятувальних частин у складі 2-х оперативних відділень. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу о 14:25. 
 В обох випадках жертв та постраждалих немає.
 
Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  пожежа, обстріл, харків, агрессия россии
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