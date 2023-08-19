19.08.2023 19:04 Дмитро Колонєй

Рятувальники гасили будинки, які спалахнули через обстріл

На Харківщині ліквідували дві пожежі, спричинені ворогом.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ ДСНС, 19 серпня 2023 року о 12:45 окупанти вдарили по будинкам цивільного населення с. Колісниківка Куп’янського району. З важкої артилерії вони обстрілували приватний сектор. Загорілась господарча споруда.

До місця події виїхали рятувальники 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини. 10 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки ДСНС. Існувала постійна загроза повторних ударів. Проте вогнеборці не припиняли героїчно виконувати свої обов’язки. О 13:20 вони взяли розповсюдження вогню під свій контроль та о 13:45 повністю ліквідували всі осередки горіння.

Друга пожежа виникла о 13:20 в м. Куп’янськ. На відкритій території горіла трава на площі 4000 кв.м. До місця події виїхали рятувальники 14-ї та 44-ї пожежно-рятувальних частин у складі 2-х оперативних відділень. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу о 14:25.

В обох випадках жертв та постраждалих немає.