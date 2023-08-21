21.08.2023 16:55 Дмитро Колонєй

Чи можуть українці отримати пенсію за межами країни

Що порібно зробити українським біженцям, аби отримати гроші.



Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Business.UA, українці, які виїхали за корlон через війну й раніше отримували пенсії та соціальні виплати в Укрпошті, знову можуть отримувати гроші.

У яких країнах є можливість отримувати пенсію

Зараз проєкт охоплює тих пенсіонерів, що у Польщі, але згодом розшириться й на інші країни.

Як отримати кошти за кордоном:

1. Подати заяву щодо виплати нарахованої пенсії та соціальної допомоги. Є два можливі варіанти:

онлайн, зазначити всі необхідні дані;

заповнити у паперовому вигляді, заздалегідь завантаживши за посиланням, вкласти у конверт з приміткою «пенсія переказом» й надіслати на адресу: АТ «Укрпошта», вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 1 001, Україна (JSC «Ukrposhta», str. Khreshchatyk, 22, Kyiv, 1 001, Ukraine).

2. Забрати міжнародний поштовий переказ за адресою тимчасового перебування за межами України, пред’явивши документ, що посвідчує особу.

«Міжнародний поштовий переказ буде доставлено отримувачу у місяці, наступному за місяцем, в якому була надіслана заява», — наголошують в Укрпошті.

Виплата здійснюється у національній валюті країни перебування (у Польщі — в злотих).