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21.08.2023  16:55   Дмитро Колонєй

Чи можуть українці отримати пенсію за межами країни

Що порібно зробити українським біженцям, аби отримати гроші.


Фото з відкритих джерел
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Business.UA, українці, які виїхали за корlон через війну й раніше отримували пенсії та соціальні виплати в Укрпошті, знову можуть отримувати гроші.
 

У яких країнах є можливість отримувати пенсію  

 
Зараз проєкт охоплює тих пенсіонерів, що у Польщі, але згодом розшириться й на інші країни.
 

Як отримати кошти за кордоном:

 
1. Подати заяву щодо виплати нарахованої пенсії та соціальної допомоги. Є два можливі варіанти:
  • онлайн, зазначити всі необхідні дані;
  • заповнити у паперовому вигляді, заздалегідь завантаживши за посиланням, вкласти у конверт з приміткою «пенсія переказом» й надіслати на адресу: АТ «Укрпошта», вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 1 001, Україна (JSC «Ukrposhta», str. Khreshchatyk, 22, Kyiv, 1 001, Ukraine).
 
2. Забрати міжнародний поштовий переказ за адресою тимчасового перебування за межами України, пред’явивши документ, що посвідчує особу.
 
«Міжнародний поштовий переказ буде доставлено отримувачу у місяці, наступному за місяцем, в якому була надіслана заява», — наголошують в Укрпошті.
 
Виплата здійснюється у національній валюті країни перебування (у Польщі — в злотих).
Источник:   Business.UA
 Тэги:  допомога, пенсія, біженці
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