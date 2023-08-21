21.08.2023 16:28 Дмитро Колонєй
Тепловики Харкова замінили майже півтора десяти километрів комунікацій
Про роботи, якими наразі займаються фахівці підприємства розповіли у КП «Харківводоканал».
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на КП «Харківводоканал» за словами начальника управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем КП «Харківводоканал» Валерія Харлана, бригади підприємства
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з початку року замінили 14 км комунікацій у рамках підготовки об'єктів до осінньо-зимового періоду.
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охопили технічними оглядами понад 5,5 тис. із 6,2 тис. будинків.
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у всіх будинках також перевірили трубопроводи водовідведення та зливових систем.
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Оновлення технічно зношених каналізаційних мереж уже проведено в 309 будинках.
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На постійному контролі знаходяться заявки на підключення послуг у відновлених будинках, які плануються до заселення, а також створення комфортних умов перебування харків'ян в укриттях. Такі звернення виконують оперативно і в першу чергу.
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