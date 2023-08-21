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21.08.2023  16:28   Дмитро Колонєй

Тепловики Харкова замінили майже півтора десяти километрів комунікацій

Про роботи, якими наразі займаються фахівці підприємства розповіли у КП «Харківводоканал».

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на  КП «Харківводоканал» за словами начальника управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем КП «Харківводоканал» Валерія Харлана, бригади підприємства
  • з початку року замінили 14 км комунікацій у рамках підготовки об'єктів до осінньо-зимового періоду.
  • охопили технічними оглядами понад 5,5 тис. із 6,2 тис. будинків.
  • у всіх будинках також перевірили трубопроводи водовідведення та зливових систем.
  • Оновлення технічно зношених каналізаційних мереж уже проведено в 309 будинках.
  • На постійному контролі знаходяться заявки на підключення послуг у відновлених будинках, які плануються до заселення, а також створення комфортних умов перебування харків'ян в укриттях. Такі звернення виконують оперативно і в першу чергу.

 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  тепло, опалювальний сезон, харків
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