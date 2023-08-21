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21.08.2023  15:49   Дмитро Колонєй

Вибух у полі: підірвався на міні трактор під Харковом

Польові роботи у передмісті Харкова завершилися вибухом.


Вибух у полі: підірвався на міні трактор під Харковом
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ ДСНС, 21 серпня 2023 року близько 10:00 у селі Шестакове Чугуївського району Харківщини під час польових робіт 51-річний тракторист травмувався від вибуху, наїхавши на ворожу протитанкову міну. Його госпіталізували до лікувального закладу у стані середньої важкості. 
 
Рятувальники нагадують, харків’янам про необхідінсть бути уважними і обережними:
  • Не рухатися невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами.
  • Не чіпати будь-які підозрілі та незнайомі предмети.
  • Не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією.
  • У разі виявлення підозрілого предмета повідомлчти про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами "101", "102" або "112".

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині чоловік підірвався на міні.

 

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  вибух, міна, харків, агрессия россии
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