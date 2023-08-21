21.08.2023 15:49 Дмитро Колонєй

Вибух у полі: підірвався на міні трактор під Харковом

Польові роботи у передмісті Харкова завершилися вибухом.



Вибух у полі: підірвався на міні трактор під Харковом



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ ДСНС, 21 серпня 2023 року близько 10:00 у селі Шестакове Чугуївського району Харківщини під час польових робіт 51-річний тракторист травмувався від вибуху, наїхавши на ворожу протитанкову міну. Його госпіталізували до лікувального закладу у стані середньої важкості.

Рятувальники нагадують, харків’янам про необхідінсть бути уважними і обережними:

Не рухатися невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами.

Не чіпати будь-які підозрілі та незнайомі предмети.

Не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією.

У разі виявлення підозрілого предмета повідомлчти про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами "101", "102" або "112".

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині чоловік підірвався на міні.