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21.08.2023  12:16   Рита Парфенова

На Харківщині п'яний чоловік кинув гранату сестрі за комірець

Чоловіку, який мало не підірвав сестру, слідчі повідомили про підозру.

граната

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, 19 серпня близько восьмої години вечора правоохоронці села Лебʼяже Красноградського району отримали повідомлення про вибух.

При виїзді на місце події поліцейські затримали 40-річного чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

З'ясувалося, що чоловік у стані алкогольного сп’яніння під час конфлікту закинув приведену у бойову готовність гранату «РГД-5» за комірець жінці. Постраждала встигла дістати та відкинути боєприпас до детонації на безпечну від себе відстань.

Під час обшуку за місцем мешкання у підозрюваного співробітники поліції виявили та вилучили ще один споряджений корпус бойової ручної протипіхотної гранати «Ф-1».

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у мешканця Чугуївського району поліцейські вилучили набої, холодну зброю, порох та наркотики.

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  граната, харків
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