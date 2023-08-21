21.08.2023 12:16 Рита Парфенова

На Харківщині п'яний чоловік кинув гранату сестрі за комірець

Чоловіку, який мало не підірвав сестру, слідчі повідомили про підозру.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, 19 серпня близько восьмої години вечора правоохоронці села Лебʼяже Красноградського району отримали повідомлення про вибух.



При виїзді на місце події поліцейські затримали 40-річного чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.



З'ясувалося, що чоловік у стані алкогольного сп’яніння під час конфлікту закинув приведену у бойову готовність гранату «РГД-5» за комірець жінці. Постраждала встигла дістати та відкинути боєприпас до детонації на безпечну від себе відстань.



Під час обшуку за місцем мешкання у підозрюваного співробітники поліції виявили та вилучили ще один споряджений корпус бойової ручної протипіхотної гранати «Ф-1».



Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у мешканця Чугуївського району поліцейські вилучили набої, холодну зброю, порох та наркотики.