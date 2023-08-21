    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Жінці, яка працювала у голови окупаційної влади на Харківщині, повідомлено про підозру
21.08.2023  11:42   Рита Парфенова

Жінці, яка працювала у голови окупаційної влади на Харківщині, повідомлено про підозру

Під час окупації Куп'янська 30-річна жінка добровільно пішла працювати на загарбників.

На Харківщині викрито чергову колаборантку, яка працювала секретарем-референтом при очільнику окупаційної адміністрації Куп’янського району

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на облпрокуратуру, жінка добровільно обійняла посаду «и. о. секретаря-референта и. о. Главы ВГА Купянского района».

В обов'язки колаборантки входило:

  • обробка кореспонденції,
  • підготовка документів до підпису,
  • виконання доручень очільника окупаційної адміністрації.

Викрили кораборантку працівники поліції Куп’янського за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 30-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Раніше РЕДПОСТ писав, що двох мешканців прикордонного Вовчанська, що працювали на ворога, судитимуть за державну зраду.

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  колаборант, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.08 Надзвичайні події Мешканців прикордоння Харківщини судитимуть за зраду 19.08 Надзвичайні події На Харківщині жінка-діловод стала посадовицею при окупантах, потім втекла 18.08 Надзвичайні події На Харківщині чоловік працював у поліції окупантів та вітк
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 