Жінці, яка працювала у голови окупаційної влади на Харківщині, повідомлено про підозру

Під час окупації Куп'янська 30-річна жінка добровільно пішла працювати на загарбників.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на облпрокуратуру, жінка добровільно обійняла посаду «и. о. секретаря-референта и. о. Главы ВГА Купянского района».
В обов'язки колаборантки входило:
Викрили кораборантку працівники поліції Куп’янського за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.
За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 30-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).
Раніше РЕДПОСТ писав, що двох мешканців прикордонного Вовчанська, що працювали на ворога, судитимуть за державну зраду.
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