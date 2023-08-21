21.08.2023 11:42 Рита Парфенова

Жінці, яка працювала у голови окупаційної влади на Харківщині, повідомлено про підозру

Під час окупації Куп'янська 30-річна жінка добровільно пішла працювати на загарбників.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на облпрокуратуру, жінка добровільно обійняла посаду «и. о. секретаря-референта и. о. Главы ВГА Купянского района».



В обов'язки колаборантки входило:

обробка кореспонденції,

підготовка документів до підпису,

виконання доручень очільника окупаційної адміністрації.

Викрили кораборантку працівники поліції Куп’янського за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.



За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 30-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Раніше РЕДПОСТ писав, що двох мешканців прикордонного Вовчанська, що працювали на ворога, судитимуть за державну зраду.