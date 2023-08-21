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21.08.2023  10:50   Рита Парфенова

Мешканців прикордоння Харківщини судитимуть за зраду

На Харківщині двох мешканців прикордонного Вовчанська, що працювали на ворога, судитимуть за державну зраду

На Харківщині двох мешканців прикордонного Вовчанська, що працювали на ворога, судитимуть за державну зраду

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на облпрокуратура, працювати на ворога обвинувачуван почали після деокупації міста. У січні 2023 року молодик і жінка налагодили контакт з представником російських спецслужб і погодились працювати на ворога за грошову винагороду.  

Зрадники збирали інформацію про розташування у Вовчанську та Чугуївському районі українських військових та передавали ворогам через месенджер із вказівкою координат.   

Крім того, молодик отримав ще і додаткове завдання щодо збору даних про розміщення фортифікаційних споруд — блокпостів на території м. Вовчанськ. Він виконав вороже завдання та передав всю інформацію російському представнику.

Отриману інформацію ворог використовував у подальшому для наведення ударів по території району.

Обох поплічників ворога викрили на початку квітня цього року. Наразі обвинувачені перебувають під вартою. Справу розглядатимуть у Чугуївському міському суді Харківської області.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт за фактом державної зради, вчиненої за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України).

Раніше РЕДПОСТ писав, що інформатор, який зливав росіянам розташування українських захисників, отримав 5 років тюрми.

 

На Харківщині двох мешканців прикордонного Вовчанська, що працювали на ворога, судитимуть за державну зраду

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  зрада, колаборант, харків
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