21.08.2023 10:50 Рита Парфенова

Мешканців прикордоння Харківщини судитимуть за зраду

На Харківщині двох мешканців прикордонного Вовчанська, що працювали на ворога, судитимуть за державну зраду





Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на облпрокуратура, працювати на ворога обвинувачуван почали після деокупації міста. У січні 2023 року молодик і жінка налагодили контакт з представником російських спецслужб і погодились працювати на ворога за грошову винагороду.



Зрадники збирали інформацію про розташування у Вовчанську та Чугуївському районі українських військових та передавали ворогам через месенджер із вказівкою координат.



Крім того, молодик отримав ще і додаткове завдання щодо збору даних про розміщення фортифікаційних споруд — блокпостів на території м. Вовчанськ. Він виконав вороже завдання та передав всю інформацію російському представнику.



Отриману інформацію ворог використовував у подальшому для наведення ударів по території району.



Обох поплічників ворога викрили на початку квітня цього року. Наразі обвинувачені перебувають під вартою. Справу розглядатимуть у Чугуївському міському суді Харківської області.



Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт за фактом державної зради, вчиненої за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України).