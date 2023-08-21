21.08.2023 10:05 Рита Парфенова

У Харкові патрульні витягли чоловіка із задимленої квартири

Поліцейські з Харкова врятували чоловіка, який опинився на межі смерті від отруйного вугільного газу.

Про слагоджені дії правоохоронгців розповіли у пресслужбі Патрульної поліції, передає РЕДПОСТ.



Нещодавно поліцейські Ігор Локтіонов та Сергій Фоменко отримали виклик про сімейний конфлікт. Жінка повідомила, що під час сварки її чоловік висловив загрозу вчинити суїцид.



Патрульні вирішили перевірити дані та з'ясувати стан чоловіка. У квартирі було сильне задимлення, а поблизу електроплити вогонь вже поширився.



Поліцейські негайно приборкали вогонь і вивели чоловіка з небезпечної зони. Вони допомогли йому прийняти безпечне положення і забезпечили доступ до свіжого повітря. Поступово стан чоловіка покращився, і він прийшов до тями. На місце події також були викликані медики для надання допомоги.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом останньої доби поліцейські Харківщини оперативно відреагували на 1402 повідомлення про правопорушення та події.

Источник: Патрульна поліція

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