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21.08.2023  09:34   Рита Парфенова

На Харківщині окупанти ударили по навчальному закладу – ХОВА

Ранковий обстрііл військових фр завдав руйнацій у селі Вовчанські Хутори.

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Сьогодні близько 8:00 ранку ворог обстріляв с. Вовчанські Хутори Чугуївського району. Пошкоджено навчальний заклад. Інформація щодо постраждалих встановлюється. Про це повідомив очільник ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

Минулої доби під вогнем окупантів перебували населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.

Протягом всього дня ворог безперервно з артилерії обстрілював м. Куп'янськ. Внаслідок обстрілів центру Куп'янська пошкоджень зазнали 11 цивільних людей. В тому числі фельдшер "швидкої", що надавав допомогу постраждалим. У місті пошкоджено приватні будинки, будівлі підприємств, відділення "Нової пошти", будівлю закладу освіти та інші цивільні об'єкти.

У м. Вовчанськ Чугуївського району через ворожий обстріл загинув чоловік 71 року. В місті пошкоджено приватний будинок, квартиру в багатоквартирному будинку, будівлю закладу охорони здоров'я.

Обстрілом села Колісниківка Куп'янського району пошкоджено приватний будинок та газопровід.  

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 21 серпня 2023 року.
Источник:   Телеграм Олега Синєгубова
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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