21.08.2023 09:14 Рита Парфенова

У неділю Куп'янськ став жертвою обстрілів рф, після яких спалахнуло п'ять пожеж

У неділю, 20 серпня, рятувальники ДСНС ліквідували п'ять пожеж, спичинених внастудок ворожих обстрілів Куп'янська

Про це повідомили в ДСНС Харківської області, передає РЕДПОСТ.



Близько 07:49 ворог завдав чергових обстрілів по центральній частині міста Куп'янська. Під ворожий артудар потрапила одноповерхова приватна будівля, яка відразу зайнялася. Площа пожежі склала близько 250 кв.м. О 09:45 її було ліквідовано. За попередніми даними жертв та постраждалих немає. Від ДСНС на місці події працювало 3 одиниці техніки та 15 чоловік особового складу.



По обіді о 13:55 ворог завдав чергових обстрілів по місту Куп'янську. Обстріли прийшлись на площу біля будівлі поштового відділення. Загорілося відразу 5 легкових автомобілів. О 14:25 їх загасили рятувальники 44-ї ДРПЧ. Постраждало 5 людей.



Наступний удар по Куп'янську відбувся о 17:45. Внаслідок артилерійського обстрілу зазнала пошкоджень будівля навчального закладу. У приміщенні спортзалу сталася пожежа на площі 7 кв.м. Горіли залишки зруйнованих дерев'яних конструкцій. О 18:10 пожежу ліквідували куп’янські рятувальники. Жертв та постраждалих немає.



19:05 стало відомо про спричинену росіянами пожежу у тому ж Куп'янську. Горів приватний будинок, ще один зазнав пошкоджень. Підрозділи ДСНС не залучались у зв’язку повторними обстрілами.



Проте окупанти на припинили свій терор. Останні 2 пожежі Куп’янську виникли о 21:10 та о 22:05. В обох випадках горіли приватні оселі на площах 20-30 кв.м. Останню ліквідували о 23:00. Жертв та постраждалих немає.



Раніше РЕДПОСТ писав, що 20 серпня обстріли окупантів спричинили дві пожежі у м. Вовчанську.