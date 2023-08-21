21.08.2023 08:55 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 21 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 23 рази виїжджали на гасіння пожеж, 7 з яких спричинені обстрілами ворога.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, протягом на Харківщині трапилось 8 пожеж, спричинених ворожими обстрілами. В гасінні 7 з них брали участь рятувальники ДСНС – дві пожежи мали місце у Вовчаську, інші 5 – у Куп'янську.



Загалом протягом доби з 20 по 21 серпня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 38 оперативних виїзди, з яких:

23 – на ліквідацію пожеж, 7 з яких спричинені ворожими обстрілами;

2 – на перевірку місць влучання ворожих боєприпасів;

10 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;

3 – інші виїзди.



Двічі рятувальники Куп’янщини виїжджали на перевірку місць влучання ворожих снарядів. Виявлені пошкодження газогону та автомобільного мосту.

Раніше РЕДПОСТ писав, що вдень 20 серпня у с. Борщова Харківського району стався нещасний випадок, внаслідок якого 51-річний чоловік зазнав каліцтва. Перебуваючи на своїй земельній ділянці, він натрапив на протипіхотну міну ПФМ-1 «Пелюстка». Внаслідок вибуху йому відірвало кінцівку.