Харківщина на ранок 21 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 23 рази виїжджали на гасіння пожеж, 7 з яких спричинені обстрілами ворога.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, протягом на Харківщині трапилось 8 пожеж, спричинених ворожими обстрілами. В гасінні 7 з них брали участь рятувальники ДСНС – дві пожежи мали місце у Вовчаську, інші 5 – у Куп'янську.
Загалом протягом доби з 20 по 21 серпня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 38 оперативних виїзди, з яких:
23 – на ліквідацію пожеж, 7 з яких спричинені ворожими обстрілами;
2 – на перевірку місць влучання ворожих боєприпасів;
10 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;
3 – інші виїзди.
Двічі рятувальники Куп’янщини виїжджали на перевірку місць влучання ворожих снарядів. Виявлені пошкодження газогону та автомобільного мосту.
Раніше РЕДПОСТ писав, що вдень 20 серпня у с. Борщова Харківського району стався нещасний випадок, внаслідок якого 51-річний чоловік зазнав каліцтва. Перебуваючи на своїй земельній ділянці, він натрапив на протипіхотну міну ПФМ-1 «Пелюстка». Внаслідок вибуху йому відірвало кінцівку.
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