Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

Протягом останньої доби поліцейські Харківщини оперативно відреагували на 1402 повідомлення про правопорушення та події.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.
Для проведення перевірки та розслідування можливої причетності до диверсійно-розвідувальних груп та здійснення пропагандистської діяльності, до територіальних підрозділів Головного управління національної поліції в Харківській області було доставлено 7 осіб для подальшої перевірки.
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Успіх прийде до тих, хто не боїться рішучих дій. Перешкодити успіху може лише відсутність порозуміння з колегами та близькими.
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