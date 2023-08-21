21.08.2023 08:32 Рита Парфенова

Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

Протягом останньої доби поліцейські Харківщини оперативно відреагували на 1402 повідомлення про правопорушення та події.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.

Для проведення перевірки та розслідування можливої причетності до диверсійно-розвідувальних груп та здійснення пропагандистської діяльності, до територіальних підрозділів Головного управління національної поліції в Харківській області було доставлено 7 осіб для подальшої перевірки.

З метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 4050 транспортних засобів.

В ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили 2 громадян у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили наркотичні речовини.

Правоохоронці склали адміністративний протокол щодо водія за керування автомобілем у стані сп’яніння.