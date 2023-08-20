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20.08.2023  15:13   Рита Парфенова

Ворог обстріляв територію лікувального закладу та приватного сектору Вовчанська

Рятувальники Вовчанську ліквідували відразу 2 пожежі у житловому будинку та недіючій будівлі лікувального закладу, що спричинені ворожими обстрілами.

На Харківщині 20 серпня окупанти обстріляли територію лікувального закладу та приватного сектору Вовчанська

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області.

20 серпня ворог завдав обстрілів по території лікувального закладу та приватному сектору, що у місті Вовчанськ Чугуївського району Харківської області.

Внаслідок ударів загорівся дах та конструкції недіючої будівлі лікарні та суха трава поблизу приватного житлового будинку на загальній площі близько 1000 кв.м.

До гасіння пожежі залучались 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу. О 13:50 пожежу було ліквідовано.

У результаті обстрілів загинув чоловік 1952 року народження, який отримав смертельні осколкові поранення.

Раніше РЕДПОСТ писав, що під час обстрілу Куп'янська о 7 годині ранку 20 серпня важкого поранення зазнав цивільний чоловік близько 40 років.

 

На Харківщині 20 серпня окупанти обстріляли територію лікувального закладу та приватного сектору Вовчанська

На Харківщині 20 серпня окупанти обстріляли територію лікувального закладу та приватного сектору Вовчанська

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  пожежа, обстріл, харків, агрессия россии
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