20.08.2023 08:50 Рита Парфенова
40-річного чоловіка поранено під час обстрілу Куп'янська
20 серпня близько 7:00 ранку ворог обстріляв м. Куп'янськ.
Як повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на очільника ХОВА Олега Синєгубова, під час ранкового обстрілу Куп'янська важкого поранення зазнав цивільний чоловік близько 40 років. Наразі медики борються за його життя.
Загалом протягом минулої доби під обстрілами ворога перебували населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.
У м. Куп’янськ обстрілами пошкоджено приватний будинок, сталася пожежа на території м'ясокомбінату.
Внаслідок обстрілу с. Кругляківка Куп'янського району сталася пожежа на території лісництва.
У смт Козача Лопань Харківського району пошкоджено 4 приватні будинки.
Внаслідок обстрілу с. Чернещина Ізюмського району пошкоджено будівлю агропідприємства.
У с. Олександрівка Богодухівського району обстрілом значно пошкоджені складські приміщення та господарські споруди цивільних підприємств.
Внаслідок артилерійських обстрілів с. Вільча Чугуївського району пошкоджено 11 приватних будинків, будівлі дитячого садку, пансіонату, пекарні, церкви.
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