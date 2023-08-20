Ворог обстрілює населені пункти Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині вранці 20 серпня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
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Якщо ви хотіли заручитися чиїмось заступництвом, найлегше зробити це саме сьогодні: люди із задоволенням відчуватимуть свою значущість, виступаючи порадником чи опікуном.
У Харкові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів.
Всесвітній день лінощів - неофіційне, але справжнісіньке свято, яке широко відзначається в багатьох країнах світу саме 20 серпня.
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