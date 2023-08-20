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20.08.2023  08:32   Рита Парфенова

Ворог обстрілює населені пункти Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині вранці 20 серпня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

війна в україні
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
 
На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Вільча, Лошакове, Гатище, Охримівка.
 
На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Кучерівка, Петропавлівка, Кислівка.
 
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 19 серпня 2023 року.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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