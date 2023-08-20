Харківщина на ранок 20 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 15 разів виїжджали на гасіння пожеж, 2 з яких спричинені обстрілами ворога.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, обидві пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапилися протягом доби у Куп’янському районі.
19 серпня о 12:45 стало відомо про черговий акт терору цивільного населення с. Колісниківка Куп’янського району російськими загарбниками. Вони вдарили з важкої артилерії по приватному сектору. Загорілась господарча споруда. До місця події виїхали рятувальники 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Загалом 10 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки ДСНС. На час їх прибуття загальна площа складала 20 кв.м. Існувала постійна загроза повторних ударів. Проте вогнеборці не припиняли героїчно виконувати свої обов’язки. О 13:20 вони взяли розповсюдження вогню під свій контроль та о 13:45 повністю ліквідували всі осередки горіння.
Друга пожежа виникла о 13:20 в м. Куп’янськ. На відкритій території горіла трава на площі 4000 кв.м. До місця події виїхали рятувальники 14-ї та 44-ї пожежно-рятувальних частин у складі 2-х оперативних відділень. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу о 14:25.
В обох випадках жертв та постраждалих немає.
Загалом протягом доби з 19 по 20 серпня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 29 оперативних виїздів, з яких:
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