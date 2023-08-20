20.08.2023 09:27 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 20 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 15 разів виїжджали на гасіння пожеж, 2 з яких спричинені обстрілами ворога.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, обидві пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапилися протягом доби у Куп’янському районі.

19 серпня о 12:45 стало відомо про черговий акт терору цивільного населення с. Колісниківка Куп’янського району російськими загарбниками. Вони вдарили з важкої артилерії по приватному сектору. Загорілась господарча споруда. До місця події виїхали рятувальники 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Загалом 10 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки ДСНС. На час їх прибуття загальна площа складала 20 кв.м. Існувала постійна загроза повторних ударів. Проте вогнеборці не припиняли героїчно виконувати свої обов’язки. О 13:20 вони взяли розповсюдження вогню під свій контроль та о 13:45 повністю ліквідували всі осередки горіння.



Друга пожежа виникла о 13:20 в м. Куп’янськ. На відкритій території горіла трава на площі 4000 кв.м. До місця події виїхали рятувальники 14-ї та 44-ї пожежно-рятувальних частин у складі 2-х оперативних відділень. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу о 14:25.

В обох випадках жертв та постраждалих немає.



Загалом протягом доби з 19 по 20 серпня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 29 оперативних виїздів, з яких:

15 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких спричинені ворожими обстрілами;

4 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;

10 – інші виїзди.