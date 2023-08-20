20.08.2023 09:58 Рита Парфенова

Харківський «Металіст» представив нового віцепрезидента

19 серпня 2023 року радою директорів ФК «Металіст» на посаду віцепрезидента клубу призначено легендарного для Харкова футболіста — Папа Гуйє.





Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу футбольного клубу «Металіст».



Нове призначення прокоментував генеральний директор клубу Валерій Грига.



«Безумовно, Папа Гуйє видатний та заслужений футболіст для нашого клубу. Крім цього, він ще й чудова людина, яка залишилася в Україні навіть під час війни й виїжджала лише для розв'язання питань із документами», – сказав він.



За його словами, Гуйє повністю заслужив на таку високу посаду.



«Оскільки, як ви знаєте, спортивним директором клубу є Василь Кобін, керівництво «Металіста» прийняло рішення призначити Папа Гуйє віцепрезидентом клубу. Ми впевнені, що його досвід та знання допоможуть розвитку «Металіста» з усіх боків», — прокоментував Валерій Грига.



Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові відбудеться забіг «Біжи та перемагай!».