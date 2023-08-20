Харківський «Металіст» представив нового віцепрезидента

19 серпня 2023 року радою директорів ФК «Металіст» на посаду віцепрезидента клубу призначено легендарного для Харкова футболіста — Папа Гуйє.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу футбольного клубу «Металіст».
Нове призначення прокоментував генеральний директор клубу Валерій Грига.
«Безумовно, Папа Гуйє видатний та заслужений футболіст для нашого клубу. Крім цього, він ще й чудова людина, яка залишилася в Україні навіть під час війни й виїжджала лише для розв'язання питань із документами», – сказав він.
За його словами, Гуйє повністю заслужив на таку високу посаду.
«Оскільки, як ви знаєте, спортивним директором клубу є Василь Кобін, керівництво «Металіста» прийняло рішення призначити Папа Гуйє віцепрезидентом клубу. Ми впевнені, що його досвід та знання допоможуть розвитку «Металіста» з усіх боків», — прокоментував Валерій Грига.
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