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01.03.2023  15:55   Дмитро Колонєй

У Харкові на ОСК Металіст не проводитимуть матчі УПЛ

Асоціація футболу заборонила проводити матчі УПЛ на ОСК Металіст у Харкові.

Заборонила проводити матчі УПЛ на ОСК Металіст у Харкові Українська асоціація футболу
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Sportarena, Українською асоціацією футболу (УАФ) визначено стадіони, на яких можуть проводитись матчі другої частини сезону УПЛ 2022/23.
 
У новому списку стадіон імені Баннікова у Києві, львівська “Україна”, “Гірник” (Кривий Ріг), “Інгулець”, “Минай-Арена”, “СКІФ” (Львів) та рівненський “Авангард”.
 
У свою чергу, поєдинки УПЛ не проводитимуться на “Дніпро-Арені”, ОСК “Металіст”, луцькому “Авангарді” та “Черкаси-Арені”.
 
Лідером турнірної таблиці Прем’єр-ліги є СК Дніпро-1. Замикають лігу Чорноморець та Львів.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що  самбісти з Харкова вибороли перші місця на Кубку світу.
 

Источник:   Sportarena
 Тэги:  футбол, металіст, харків
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