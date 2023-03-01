01.03.2023 15:55 Дмитро Колонєй

У Харкові на ОСК Металіст не проводитимуть матчі УПЛ

Асоціація футболу заборонила проводити матчі УПЛ на ОСК Металіст у Харкові.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Sportarena, Українською асоціацією футболу (УАФ) визначено стадіони, на яких можуть проводитись матчі другої частини сезону УПЛ 2022/23.

У новому списку стадіон імені Баннікова у Києві, львівська “Україна”, “Гірник” (Кривий Ріг), “Інгулець”, “Минай-Арена”, “СКІФ” (Львів) та рівненський “Авангард”.

У свою чергу, поєдинки УПЛ не проводитимуться на “Дніпро-Арені”, ОСК “Металіст”, луцькому “Авангарді” та “Черкаси-Арені”.

Лідером турнірної таблиці Прем’єр-ліги є СК Дніпро-1. Замикають лігу Чорноморець та Львів.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що самбісти з Харкова вибороли перші місця на Кубку світу.



