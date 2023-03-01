01.03.2023 15:40 Віталій Хінєвіч

На Харківщині поліцейські встановлюють обставини смертельної ДТП

Правоохоронці під час патрулювання помітили перевернутий автомобіль.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Лозівський районний відділ поліції.

Повідомляється, що 28 лютого близько 20.00 поліцейські в одному з районів міста Лозова помітили перевернутий автомобіль.

31-річний водій авто марки «Mitsubishi» не впорався з керуванням, внаслідок чого скоїв наїзд на перешкоду. Після чого транспортний засіб перекинувся.

Внаслідок отриманих травм чоловік загинув на місці події. Також попередньо встановлено, що громадянин керував авто у стадії алкогольного сп'яніння.

У салоні легкового авто було знайдено пляшки зі спиртними напоями.

За вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.



