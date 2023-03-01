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01.03.2023  15:40   Віталій Хінєвіч

На Харківщині поліцейські встановлюють обставини смертельної ДТП

Правоохоронці під час патрулювання помітили перевернутий автомобіль.

ДТП Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Лозівський районний відділ поліції.
 
Повідомляється, що 28 лютого близько 20.00 поліцейські в одному з районів міста Лозова помітили перевернутий автомобіль.
 
31-річний водій авто марки «Mitsubishi» не впорався з керуванням, внаслідок чого скоїв наїзд на перешкоду. Після чого транспортний засіб перекинувся.
 
Внаслідок отриманих травм чоловік загинув на місці події. Також попередньо встановлено, що громадянин керував авто у стадії алкогольного сп'яніння.
 
У салоні легкового авто було знайдено пляшки зі спиртними напоями.
 
За вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що 9 лютого 28-річний водій автомобіля «ВАЗ» виїжджав із двору заднім ходом та скоїв наїзд на пішохода. Його затягнуло під авто.
 

Источник:   Лозівський районний відділ поліції
 Тэги:  дтп, харків
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