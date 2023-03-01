01.03.2023 15:15 Віталій Хінєвіч

У Харківській області водій авто допустив зіткнення з багатоповерховим будинком

Дорожньо-транспортна пригода сталася у місті Лозова.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Лозівський районний відділ поліції.

Повідомляється, що 28 лютого під час патрулювання міста Лозова поліцейські виявили 55-річного водія-порушника. На сигнали патрульних щодо зупинки транспортного засобу він не реагував. Натомість збільшив швидкість авто.

Поліцейські почали переслідувати втікача. Зупинити автомобіль марки Hyundai допоміг багатоповерховий будинок.

Після зіткнення з будинків чоловік відкрив двері авто, впав на землю, почав кричати і висловлюватися нецензурно на адресу правоохоронців.

Під час спілкування з 55-річним водієм поліцейські помітили явні ознаки алкогольного сп’яніння. Від проходження освідування на визначення стану сп’яніння порушник відмовився.

«Поліцейські спілкувались ввічливо, поцікавились його самопочуттям після аварії та запропонували доставити його до медичного закладу для надання допомоги. На що порушник погодився.

В лікарні чоловік продовжив поводити себе агресивно та висловлювався нецензурною лайкою в бік медичного персоналу»,- йдеться у повідомленні.

Щодо правопорушника було складено адміністративні протоколи.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 27 лютого о 9:17 рятувальники отримали інформацію про ДТП за участю легкового авто Opel Astra» на трасі Харків - Київ - Довжанський.



