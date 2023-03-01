01.03.2023 15:00 Дмитро Колонєй
Ми почали підсвічувати пішохідні переходи, бо це безпека жителів міста - Ігор Терехов
Про це мер Харкова Ігор Терехов розповів в ефірі національного телемарафону.
РЕДПОСТ/Василь Голосний
Як повідомляє РЕДПОСТ
, мер Харкова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону зазначив наступне:
«Ми поки що не вмикаємо вуличне освітлення з міркувань безпеки, але зараз почали підсвічувати пішохідні переходи. Це дуже важливо, бо це безпека жителів міста Харкова», - наголосив Ігор Терехов.
Де увімкнуть освітлення переходів:
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пр. Героїв Сталінграда, 183 (зупинка «Інфекційна лікарня»),
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вул. Роганська, 89 (зупинка «вул. Гуріївська»),
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вул. Ахієзерів - вул. Самсонівська,
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вул. Полтавський Шлях - вул. Дмитрівська,
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вул. Харківських Дивізій - вул. Рибалка,
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пр. Героїв Харкова, 308,
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пр. Тракторобудівників, 130,
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пр. Любові Малої, 30/2 (зупинка «Григорівка»),
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вул. Пушкінська - вул. Студентська,
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вул. Сумська - вул. Свободи.
У планах увімкнуть освітлення ще на 11 пішохідних переходах.
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