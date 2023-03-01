01.03.2023 15:00 Дмитро Колонєй

Ми почали підсвічувати пішохідні переходи, бо це безпека жителів міста - Ігор Терехов

Про це мер Харкова Ігор Терехов розповів в ефірі національного телемарафону.



РЕДПОСТ/Василь Голосний

Як повідомляє РЕДПОСТ , мер Харкова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону зазначив наступне:

«Ми поки що не вмикаємо вуличне освітлення з міркувань безпеки, але зараз почали підсвічувати пішохідні переходи. Це дуже важливо, бо це безпека жителів міста Харкова», - наголосив Ігор Терехов.

Де увімкнуть освітлення переходів:

пр. Героїв Сталінграда, 183 (зупинка «Інфекційна лікарня»),

вул. Роганська, 89 (зупинка «вул. Гуріївська»),

вул. Ахієзерів - вул. Самсонівська,

вул. Полтавський Шлях - вул. Дмитрівська,

вул. Харківських Дивізій - вул. Рибалка,

пр. Героїв Харкова, 308,

пр. Тракторобудівників, 130,

пр. Любові Малої, 30/2 (зупинка «Григорівка»),

вул. Пушкінська - вул. Студентська,

вул. Сумська - вул. Свободи.

У планах увімкнуть освітлення ще на 11 пішохідних переходах.



