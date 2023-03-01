    
Главная Новини Харкова Дороги та транспорт Ми почали підсвічувати пішохідні переходи, бо це безпека жителів міста - Ігор Терехов
01.03.2023  15:00   Дмитро Колонєй

Ми почали підсвічувати пішохідні переходи, бо це безпека жителів міста - Ігор Терехов

Про це мер Харкова Ігор Терехов розповів в ефірі національного телемарафону.


РЕДПОСТ/Василь Голосний
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону зазначив наступне:
 
«Ми поки що не вмикаємо вуличне освітлення з міркувань безпеки, але зараз почали підсвічувати пішохідні переходи. Це дуже важливо, бо це безпека жителів міста Харкова», - наголосив Ігор Терехов.  
 

Де увімкнуть освітлення переходів:

  • пр. Героїв Сталінграда, 183 (зупинка «Інфекційна лікарня»),
  • вул. Роганська, 89 (зупинка «вул. Гуріївська»),
  • вул. Ахієзерів - вул. Самсонівська,
  • вул. Полтавський Шлях - вул. Дмитрівська,
  • вул. Харківських Дивізій - вул. Рибалка,
  • пр. Героїв Харкова, 308,
  • пр. Тракторобудівників, 130,
  • пр. Любові Малої, 30/2 (зупинка «Григорівка»),
  • вул. Пушкінська - вул. Студентська,
  • вул. Сумська - вул. Свободи.  
 
У планах увімкнуть освітлення ще на 11 пішохідних переходах.
 

 


Тэги:  ігор терехов, агрессия россии, переході, харків, світло
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
01.03 Суспільство День народження святкує начальник ДСНС Харківщини Олександр Волобуєв 28.02 Суспільство У Харкові створять музей-меморіал, присвячений мешканцям міста, які загинули під час війни 28.02 Дороги та транспорт Ігор Терехов розповів про перспективу розвитку транспортної артерії на вулиці Весніна та електротранспорт
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 