01.03.2023 14:45 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники усунули пошкодження на трубопроводах

У вівторок бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» ліквідували три пошкодження на ділянках трубопроводів та відновили 10 оглядових колодязів, передає РЕДПОСТ.

Зокрема, в Холодногірському районі бригади капітально відремонтували введення в один із об'єктів соціальної інфраструктури соціальних об'єктів на вулиці Кацарській, а також упорядкували два оглядові колодязі на вулицях Різдвяній та Верхньогіївській.

«Робимо все можливе для того, щоб у цей складний час забезпечити харків'ян безперебійним водопостачанням. Для цього застосовуємо комплекс дієвих заходів, що включає оперативну ліквідацію аварій, системну профілактичну роботу на об'єктах водопровідного господарства та упорядкування територій.

Обов'язково аналізуємо та стежимо за належним технічним станом мереж, які здійснюють подачу води на соціальні об'єкти. У разі потреби негайно проводимо їх ремонт», - поінформував начальник районної служби Олександр Сірко.

Для економії часу аварійників необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.



