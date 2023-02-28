    
Главная Новини Харкова ЖКГ Комунальники усунули аварію у житловому районі Харкова
28.02.2023  14:50   Віталій Хінєвіч

Комунальники усунули аварію у житловому районі Харкова

Харківські комунальники провели ремонтні роботи злагоджено та оперативно.

Харківські комунальники
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».
 
Бригади Новобаварської служби зовнішніх водопровідних мереж комплексу «Харківводопостачання» оперативно усунули аварії на магістралях на вулиці Малооснов'янській (діаметр трубопроводу 150 мм) та на бульварі Профспілковому (діаметр 300 мм).
 
Як повідомив провідний інженер служби Сергій Самойлов, досвідчені ремонтники з поставленим завданням впоралися своєчасно та якісно.
 
«У першому випадку детально проаналізувавши пошкодження на магістралі, вирішили працювати без відключення мешканців від водопостачання. Маючи в наявності необхідну техніку та матеріали, усунули аварійну ситуацію у стислий термін, після чого територію упорядкували.
 
На бульварі Профспілковому довелося тимчасово відключити подачу води, але й тут спрацювали оперативно. Також провели ремонтні роботи оглядового колодязя по провулку Шляхопровідному», - поінформував Сергій Самойлов.
 
Напередодні бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» ліквідували пошкодження на 11 водопровідних об'єктах міста. Сьогодні, 28 лютого, бригади АВР розпочали ліквідацію семи пошкоджень на водопровідних мережах.
 
Для економії часу аварійників необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники Харкова оперативно усувають аварії на водогонах.
 

Источник:   Харківводоканал
 Тэги:  жкг, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
28.02 ЖКГ Через обстріли в прифронтових районах Харківщини сталося знеструмлення 27.02 ЖКГ Частина міста на Харківщині тимчасово залишиться без водопостачання 25.02 ЖКГ Харківські комунальники усунули аварію на магістралі
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 