28.02.2023 14:50 Віталій Хінєвіч

Комунальники усунули аварію у житловому районі Харкова

Харківські комунальники провели ремонтні роботи злагоджено та оперативно.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Бригади Новобаварської служби зовнішніх водопровідних мереж комплексу «Харківводопостачання» оперативно усунули аварії на магістралях на вулиці Малооснов'янській (діаметр трубопроводу 150 мм) та на бульварі Профспілковому (діаметр 300 мм).

Як повідомив провідний інженер служби Сергій Самойлов, досвідчені ремонтники з поставленим завданням впоралися своєчасно та якісно.

«У першому випадку детально проаналізувавши пошкодження на магістралі, вирішили працювати без відключення мешканців від водопостачання. Маючи в наявності необхідну техніку та матеріали, усунули аварійну ситуацію у стислий термін, після чого територію упорядкували.

На бульварі Профспілковому довелося тимчасово відключити подачу води, але й тут спрацювали оперативно. Також провели ремонтні роботи оглядового колодязя по провулку Шляхопровідному», - поінформував Сергій Самойлов.

Напередодні бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» ліквідували пошкодження на 11 водопровідних об'єктах міста. Сьогодні, 28 лютого, бригади АВР розпочали ліквідацію семи пошкоджень на водопровідних мережах.

Для економії часу аварійників необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.



