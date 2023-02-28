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28.02.2023  15:15   Віталій Хінєвіч

У Харківській області проводять ремонт дорожнього покриття

Фахівці проводять аварійні роботи щодо усунення ям на дорожньому покритті.

Харківська область ремонт доріг
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу автомобільних доріг у Харківській області.
 
В зв‘язку з несприятливими погодними умовами в зимовий період та коливанням температури з плюсової до мінусової, активізувались процеси руйнування покриття автодоріг з утворенням аварійної ямковості.
 
Для забезпечення безперебійного та безпечного дорожнього руху підрядні дорожні організації виконують аварійні роботи з ліквідації ямковості покриття доріг державного значення.
 
«Радимо водіям бути пильними у місцях проведення дорожніх робіт. Звертайте увагу на попереджувальні знаки та дотримуйтесь правил дорожнього руху»,-зазначили у Службі.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що про стан доріг у Харківській області розповіли шляховики.
 

Источник:   Служба автомобільних доріг у Харківській області
 Тэги:  дороги, харків
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