28.02.2023 15:15 Віталій Хінєвіч

У Харківській області проводять ремонт дорожнього покриття

Фахівці проводять аварійні роботи щодо усунення ям на дорожньому покритті.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу автомобільних доріг у Харківській області.

В зв‘язку з несприятливими погодними умовами в зимовий період та коливанням температури з плюсової до мінусової, активізувались процеси руйнування покриття автодоріг з утворенням аварійної ямковості.

Для забезпечення безперебійного та безпечного дорожнього руху підрядні дорожні організації виконують аварійні роботи з ліквідації ямковості покриття доріг державного значення.

«Радимо водіям бути пильними у місцях проведення дорожніх робіт. Звертайте увагу на попереджувальні знаки та дотримуйтесь правил дорожнього руху»,-зазначили у Службі.



