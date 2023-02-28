28.02.2023 15:31 Дмитро Колонєй
Україна на кілька років потрапить у становище, схоже з ізраїльским
Про це, 100-кілометрову смугу безпеки з боку РФ та інше розповів у своєму прогнозі керівник воєнної розвідки України Кирило Буданов.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланнням на ГУР МО України, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов, характеризуючи сьановичще та надав прогноз ситуації на фронті заначив наступне:
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▫️ Росія так і не змогла виконати жодного зі своїх стратегічних завдань;
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▫️ Станом на зараз озброєння іде, але темпи і обсяги не є достатніми для перелому;
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▫️ Україні потрібна штурмова авіація: перш за все, літаки А10, Thunderbolt II;
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▫️ кожен раз час між ракетними ударами збільшується, а кількість ракет в ударах зменшується;
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▫️ станом на зараз немає жодних ознак, які свідчать про те, що Китай може поставляти зброю для росії;
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▫️ фактично майже єдиною країною, яка насправді передає більш-менш серйозні озброєння, є Іран;
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▫️ Сербія, на яку так всі в РФ сподівалися, відмовила в передачах озброєнь. Є певні спроби купити через треті країни (зокрема М’янму) — більш-менш масштабно ввезти озброєння;
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▫️ в нинішніх умовах агресор не може собі дозволити визнати, що вона програє;
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▫️ результатом цієї війни однозначно буде повернення всіх кордонів зразка 1991 року;
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▫️ наступні три місяці будуть досить активними, вони визначать подальший перебіг подій;
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▫️ в Україні сильно пришвидшились, інтенсифікувалися темпи розвитку всього, що повʼязано з безпілотними авіаційними комплексами;
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▫️ Україна зараз — гарант безпеки для всієї Європи;
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▫️ найбільші геополітичні страшилки росіян стали реальністю, а Україна стане однією з найпотужніших держав;
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▫️ чим швидше росіяни вийдуть з України, тим в теорії більше в них залишиться шансів на утримання своєї території в більш-менш схожих кордонах;
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▫️ досвід Ізраїлю найвірогідніше до нас прийде на певну кількість років;
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▫️ обміни з повернення військовополонених тривають, і повернуто вже близько 2 тисяч осіб;
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▫️ 90% всіх військовополонених росіяни захопили в перші дні. Близько 40% тих, кого утримують в заручниках — цивільні люди;
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▫️ країна-агресорка чітко розуміє, що по-перше: ядерна зброя — це не зброя — це засіб стратегічного стримування. По-друге: застосування будь-ким в світі засобу ядерного стримування приведе до фатальних наслідків для того, хто це зробить;
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▫️ завершення війни на першому етапі — це вихід на кордони 1991 року, на другому — створення смуги безпеки навколо України, як мінімум, з російського боку на глибину 100 кілометрів і більше.
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