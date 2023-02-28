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28.02.2023  15:31   Дмитро Колонєй

Україна на кілька років потрапить у становище, схоже з ізраїльским

Про це, 100-кілометрову смугу безпеки з боку РФ та інше розповів у своєму прогнозі керівник воєнної розвідки України Кирило Буданов.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнням на ГУР МО України, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов, характеризуючи сьановичще та надав прогноз ситуації на фронті заначив наступне:
 
  • ▫️ Росія так і не змогла виконати жодного зі своїх стратегічних завдань;
  • ▫️ Станом на зараз озброєння іде, але темпи і обсяги не є достатніми для перелому;
  • ▫️ Україні потрібна штурмова авіація: перш за все, літаки А10, Thunderbolt II;
  • ▫️ кожен раз час між ракетними ударами збільшується, а кількість ракет в ударах зменшується;
  • ▫️ станом на зараз немає жодних ознак, які свідчать про те, що Китай може поставляти зброю для росії;
  • ▫️ фактично майже єдиною країною, яка насправді передає більш-менш серйозні озброєння, є Іран;
  • ▫️ Сербія, на яку так всі в РФ сподівалися, відмовила в передачах озброєнь. Є певні спроби купити через треті країни (зокрема М’янму) — більш-менш масштабно ввезти озброєння;
  • ▫️ в нинішніх умовах агресор не може собі дозволити визнати, що вона програє;
  • ▫️ результатом цієї війни однозначно буде повернення всіх кордонів зразка 1991 року;
  • ▫️ наступні три місяці будуть досить активними, вони визначать подальший перебіг подій;
  • ▫️ в Україні сильно пришвидшились, інтенсифікувалися темпи розвитку всього, що повʼязано з безпілотними авіаційними комплексами;
  • ▫️ Україна зараз — гарант безпеки для всієї Європи;
  • ▫️ найбільші геополітичні страшилки росіян стали реальністю, а Україна стане однією з найпотужніших держав;
  • ▫️ чим швидше росіяни вийдуть з України, тим в теорії більше в них залишиться шансів на утримання своєї території в більш-менш схожих кордонах;
  • ▫️ досвід Ізраїлю найвірогідніше до нас прийде на певну кількість років;
  • ▫️ обміни з повернення військовополонених тривають, і повернуто вже близько 2 тисяч осіб;
  • ▫️ 90% всіх військовополонених росіяни захопили в перші дні. Близько 40% тих, кого утримують в заручниках — цивільні люди;
  • ▫️ країна-агресорка чітко розуміє, що по-перше: ядерна зброя — це не зброя — це засіб стратегічного стримування. По-друге: застосування будь-ким в світі засобу ядерного стримування приведе до фатальних наслідків для того, хто це зробить;
  • ▫️ завершення війни на першому етапі — це вихід на кордони 1991 року, на другому — створення смуги безпеки навколо України, як мінімум, з російського боку на глибину 100 кілометрів і більше.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, про стан бойвих дій на ранок 28 лютого 2023 року.

 

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Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  прогноз, буданов, агрессия россии
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