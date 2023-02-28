28.02.2023 08:16 Рита Парфенова

Окупанти обстріляли з артилерії 12 населених пунктів Харківщини

Сили оборони відбивають атаки противника на Куп’янському напрямку. На Слобожанському напрямку формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби під ворожі обстріли потрапили щонайменше 12 населених пунктів Харківської області.

Зокрема, окупанти обстріляли населені пункти:

Ветеринарне,

Вовчанськ,

Вовчанські Хутори

Гатище,

Гряниківка,

Дворічна,

Кислівка,

Курилівка,

Лиман Перший,

Стрілеча,

Табаївка,

Червона Зоря.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області за добу з 27 по 28 лютого 2023 року не зафіксовано пожеж, що виникли внаслідок влучання ворожіх снарядів.

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