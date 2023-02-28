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28.02.2023  08:16   Рита Парфенова

Окупанти обстріляли з артилерії 12 населених пунктів Харківщини

Сили оборони відбивають атаки противника на Куп’янському напрямку. На Слобожанському напрямку формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Війна в Україні
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби під ворожі обстріли потрапили щонайменше 12 населених пунктів Харківської області.
 
Зокрема, окупанти обстріляли населені пункти:
 
  • Ветеринарне,
  • Вовчанськ,
  • Вовчанські Хутори
  • Гатище,
  • Гряниківка,
  • Дворічна,
  • Кислівка,
  • Курилівка,
  • Лиман Перший,
  • Стрілеча,
  • Табаївка,
  • Червона Зоря.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області за добу з 27 по 28 лютого 2023 року не зафіксовано пожеж, що виникли внаслідок влучання ворожіх снарядів.

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Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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