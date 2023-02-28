Харків на ранок 28 лютого. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 27 по 28 лютого 2023 року не зафіксовано пожеж, що виникли внаслідок влучання ворожіх снарядів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 28 лютого.
Рятувальники з Вовчанська перевіряли місцевість села Вовчанські хутори після російського артудару 27 лютого близько о пів на другу годину дня. Перевіркою виявлені пошкодження на території 8 приватних домоволодінь.
Загалом за добу з 27 по 28 лютого 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 26 оперативних виїздів, з яких:
6 – на ліквідацію пожеж;
1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;
1 – на перевірку місць ворожих обстрілів;
9 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
9 – інші виїзди.
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 16 одиниці вибухонебезпечних предметів.
Мешканцям міста Ізюма рятувальники доставили 8 тонн питної води.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби під ворожі обстріли потрапили щонайменше 12 населених пунктів Харківської області.
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