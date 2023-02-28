28.02.2023 08:40 Рита Парфенова

Правоохоронці розповіли подробиці про бійку неповнолітніх у центрі Харкова

Увечері 27 лютого внаслідок події біля ТЦ «Нікольський» у Харкові було затримано 245 людей, з котрих 215 - неповнолітні.

РЕДПОСТ повідомляє уточнені дані про кількість затриманих під час бійки з посиланням на начальника Харківського управління поліції Володимира Тимошка.



За його словами, більше 250 поліцейських працювали з 14.00 до ночі, а оперативники та слідчі продовжать працювати ще тривалий час надалі.



Отже, по результатам бійки біля ТЦ Нікольський запрошено до відділів поліції 245 осіб, з них:

- неповнолітніх - 215, з яких 149 – хлопці, 66 дівчата;

- повнолітніх - 30;

- раніше засуджених – 3;

- вилучено ножів, кастетів, газових балончиків – 17;



Станом на 23.00 27.02.2023 складено 72 протоколи за фактом вчинення адміністративних правопорушень, передбачених ст. 184 КУпАП (стосовно батьків неповнолітніх). Ця робота продовжиться сьогодні, завтра, післязавтра;



Проведено близько 100 процесуальних та слідчих дій в рамках кримінального провадження за вказаним фактом, в тому числі невідкладні обшуки.



Правоохоронці й надалі продовжать встановлювати всіх організаторів бійки, яка готовилась за участю неповнолітніх.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 27 лютого 2023 року підліткі з руху «ЧВК Редан» намагалися влаштувати бійку на площі Конституції.



