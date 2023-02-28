Правоохоронці розповіли подробиці про бійку неповнолітніх у центрі Харкова

Увечері 27 лютого внаслідок події біля ТЦ «Нікольський» у Харкові було затримано 245 людей, з котрих 215 - неповнолітні.
РЕДПОСТ повідомляє уточнені дані про кількість затриманих під час бійки з посиланням на начальника Харківського управління поліції Володимира Тимошка.
За його словами, більше 250 поліцейських працювали з 14.00 до ночі, а оперативники та слідчі продовжать працювати ще тривалий час надалі.
Отже, по результатам бійки біля ТЦ Нікольський запрошено до відділів поліції 245 осіб, з них:
- неповнолітніх - 215, з яких 149 – хлопці, 66 дівчата;
- повнолітніх - 30;
- раніше засуджених – 3;
- вилучено ножів, кастетів, газових балончиків – 17;
Станом на 23.00 27.02.2023 складено 72 протоколи за фактом вчинення адміністративних правопорушень, передбачених ст. 184 КУпАП (стосовно батьків неповнолітніх). Ця робота продовжиться сьогодні, завтра, післязавтра;
Проведено близько 100 процесуальних та слідчих дій в рамках кримінального провадження за вказаним фактом, в тому числі невідкладні обшуки.
Правоохоронці й надалі продовжать встановлювати всіх організаторів бійки, яка готовилась за участю неповнолітніх.
Раніше РЕДПОСТ писав, що 27 лютого 2023 року підліткі з руху «ЧВК Редан» намагалися влаштувати бійку на площі Конституції.
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