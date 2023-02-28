    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Правоохоронці розповіли подробиці про бійку неповнолітніх у центрі Харкова
28.02.2023  08:40   Рита Парфенова

Правоохоронці розповіли подробиці про бійку неповнолітніх у центрі Харкова

Увечері 27 лютого внаслідок події біля ТЦ «Нікольський» у Харкові було затримано 245 людей, з котрих 215 - неповнолітні.

У Харкові по результатам бійки з участю неповнолітніх біля ТЦ Нікольський затримано 245 людей'

РЕДПОСТ повідомляє уточнені дані про кількість затриманих під час бійки з посиланням на начальника Харківського управління поліції Володимира Тимошка.

За його словами, більше 250 поліцейських працювали з 14.00 до ночі, а оперативники та слідчі продовжать працювати ще тривалий час надалі.  

Отже, по результатам бійки біля ТЦ Нікольський запрошено до відділів поліції 245 осіб, з них:
- неповнолітніх - 215, з яких 149 – хлопці, 66  дівчата;
- повнолітніх - 30;
- раніше засуджених – 3;
- вилучено ножів, кастетів, газових балончиків – 17;

Станом на 23.00 27.02.2023 складено 72 протоколи за фактом вчинення адміністративних правопорушень, передбачених ст. 184 КУпАП (стосовно батьків неповнолітніх). Ця робота продовжиться сьогодні, завтра, післязавтра;

Проведено близько 100 процесуальних та слідчих дій в рамках кримінального провадження за вказаним фактом, в тому числі невідкладні обшуки.

Правоохоронці й надалі продовжать встановлювати всіх організаторів бійки, яка готовилась за участю неповнолітніх.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 27 лютого 2023 року підліткі з руху «ЧВК Редан» намагалися влаштувати  бійку на площі Конституції.


Источник:   facebook/Володимир Тимошко
 Тэги:  бійка, провокація, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
27.02 Надзвичайні події Бійка з застосуванням ножів, балончиків та кастетів: подробиці провокації у центрі Харкова (фото) 27.02 Надзвичайні події У Харкові підлітки намагалися спровокувати бійку (фото, відео) 10.02 Надзвичайні події Харківські патрульні врятували пораненого чоловіка та спіймали зловмисника
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 