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27.02.2023  17:44   Дмитро Колонєй

У Харкові підлітки намагалися спровокувати бійку (фото, відео)

Провокація у Харкові була влаштована рухом, який став дуже поширеним серед підлітків у РФ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнням на ГУ Нацполіції, 27 лютого 2023 року підліткі з руху «ЧВК Редан» намагалися влаштувати  бійку на площі Конституції.
 
Поліція оперативно її попередила.
 
За попередніми даними, кілька десятків підлітків зібрались, щоб підтримати флешмоб, який запустила Російська Федерація. В результаті події ніхто не постраждав. До роботи з неповнолітніми залучені ювенальні поліцейські. До відділів поліції, куди доставили учасників події, запрошуються батьки. З ними проводитимуться профілактичні бесіди.
 
Намагалися спровокувати бійку підлітки у центрі Харкова
 
Інформація зареєстрована в Єдиному обліку. Вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України.
 
За словами начальника Харківського управління поліції Володимира Тимошко "сьогоднішня подія на площі Конституції – ще один факт злочинної діяльності країни-агресорки, направленої проти наших дітей.  Вони нікого не жаліють. Ні старих, ні малих. Їх цікавить лише хаос, паніка, біль і страждання інших людей.
 
Намагалися спровокувати бійку підлітки у центрі Харкова
 
Російські вбивці і мародери запустили флешмоб для підлітків, результатом якого повинна була стати масова бійка. Поліція оперативно затримала усіх юнаків, які включилися в цю небезпечну гру.  Зараз поліція запрошує батьків, з ними зустрічатимуться ювенальні поліцейські і проводитимуть профілактичні бесіди. 
 
Намагалися спровокувати бійку підлітки у центрі Харкова
 
Я звертаюся до всіх  дорослих. Будьте уважними з вашими дітьми, підтримуйте з ними постійний зв’язок, допомагайте їм розібратися в тому, що відбувається, де добро, а де зло. 
Війна йде не тільки на полі бою. Ворог хоче знищити нашу країну і використовує наших з вами дітей задля досягнення своїх кровожерливих цілей. Тільки разом ми зможемо це зупинити. Тільки разом ми переможемо цих варварів."
 

Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  бійка, провокація, харків
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