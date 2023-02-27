У Харкові підлітки намагалися спровокувати бійку (фото, відео)

27.02.2023 17:44 Дмитро Колонєй

Провокація у Харкові була влаштована рухом, який став дуже поширеним серед підлітків у РФ.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнням на ГУ Нацполіції, 27 лютого 2023 року підліткі з руху «ЧВК Редан» намагалися влаштувати бійку на площі Конституції.

Поліція оперативно її попередила. За попередніми даними, кілька десятків підлітків зібрались, щоб підтримати флешмоб, який запустила Російська Федерація. В результаті події ніхто не постраждав. До роботи з неповнолітніми залучені ювенальні поліцейські. До відділів поліції, куди доставили учасників події, запрошуються батьки. З ними проводитимуться профілактичні бесіди. Інформація зареєстрована в Єдиному обліку. Вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України.

За словами начальника Харківського управління поліції Володимира Тимошко "сьогоднішня подія на площі Конституції – ще один факт злочинної діяльності країни-агресорки, направленої проти наших дітей. Вони нікого не жаліють. Ні старих, ні малих. Їх цікавить лише хаос, паніка, біль і страждання інших людей.

Російські вбивці і мародери запустили флешмоб для підлітків, результатом якого повинна була стати масова бійка. Поліція оперативно затримала усіх юнаків, які включилися в цю небезпечну гру. Зараз поліція запрошує батьків, з ними зустрічатимуться ювенальні поліцейські і проводитимуть профілактичні бесіди.

Я звертаюся до всіх дорослих. Будьте уважними з вашими дітьми, підтримуйте з ними постійний зв’язок, допомагайте їм розібратися в тому, що відбувається, де добро, а де зло.

Війна йде не тільки на полі бою. Ворог хоче знищити нашу країну і використовує наших з вами дітей задля досягнення своїх кровожерливих цілей. Тільки разом ми зможемо це зупинити. Тільки разом ми переможемо цих варварів."