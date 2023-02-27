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27.02.2023  17:50   Віталій Хінєвіч

Частина міста на Харківщині тимчасово залишиться без водопостачання

Жителів міста влада просить зробити запаси води.

вода
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Чугуївську міську раду.
 
Повідомляється, що з 1 по 3 березня у місті Чугуїв окрім мікрорайонів Авіатор та Башкирівка буде відсутня подача води у зв'язку із підключенням абонентів до водопостачання на вулиці Мухіна.
 
"Ці роботи планові й проводяться згідно з проєктом реконструкції водоводу Д=600 мм у дві нитки від врізної камери магістрального водоводу Кочеток-Харків по вул. Мухіна до розподільчої камери на пров. Зачуговському",- зазначено в повідомленні.
 
Мешканців міста просять зробити запаси води.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові автобус №83е продовжить свій маршрут.
 

Источник:   Чугуївська міська рада
 Тэги:  жкг, харків
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